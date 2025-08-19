Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'ın içinde bulunduğu çeteyi işaret etti!

Kendisini dava insanı gibi gösterip aslında şahsi menfaat ve gösteriş peşinde koşan şahısların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini ticari malzeme haline getirdiğinin altını çizen Oktay Saral, Selahattin Yılmaz suç örgütü operasyonu kapsamında örgüt yöneticiliğinden tutuklanan Cem Duman’a tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, son günlerde kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınmış gibi gösteri şahsi menfaat ve gösteriş peşinde koşanlara tepki gösterdi. Saral, "Cumhurbaşkanımızın adını kendi çıkar düzenine perde yapanlara açıkça söylüyoruz: Bu dava ne sizin çantanıza, ne de şahsi menfaat hesaplarınıza sığar! Devletimizin kudreti ve milletimizin iradesi, bu tür istismarcılara asla geçit vermeyecektir." dedi.

İŞTE OKTAY SARAL’IN PAYLAŞIMI

“BU DAVA NE SİZİN ÇANTANIZA NE ŞAHSİ MENFAAT HESAPLARINIZA SIĞAR”

“AK Parti’nin yıllardır temsil ettiği millet iradesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesi, hiçbir şahsın şahsi çıkarlarına alet edilemeyecek kadar kutlu ve değerlidir. Ne yazık ki, kendisini “dava insanı” gibi gösterip aslında şahsi menfaat ve gösteriş peşinde koşan birtakım şahıslar, Erdoğan’ın ismini ve fotoğrafını ticari bir malzeme haline getirmeye kalkışmaktadır.

Bu durum, sadece dava ahlakına değil, devlet ciddiyetine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Milletin adamı Erdoğan’ın mücadelesi; lüks sofraların, şatafatın, makam kapılarında kartvizit pazarlayanların değil, milletine hizmet eden samimi kadrolarındır.

Cumhurbaşkanımızın adını kendi çıkar düzenine perde yapanlara açıkça söylüyoruz: Bu dava ne sizin çantanıza, ne de şahsi menfaat hesaplarınıza sığar! Devletimizin kudreti ve milletimizin iradesi, bu tür istismarcılara asla geçit vermeyecektir.”