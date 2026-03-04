Orta Doğu’da başlayan savaşa rağmen altın fiyatları neden yükselmedi?

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı askeri operasyon **gündemde.

İran, ülkesine yönelik saldırılar sonrasında Körfez ülkelerini füze yağmuruna tutmuştu. İran’ın petrol taşımacılığında hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı da kapatmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselmişti. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları** ise savaşa rağmen yükselmedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise son dakika açıklamasıyla altın fiyatlarında beklenen yükselişin olmamasının nedenlerini anlattı.

ALTIN FİYATLARI: ALTIN NE KADAR?

Orta Doğu’da son yılların en gergin günleri yaşanırken yatırımcılar altın fiyatlarından istediğini bulamadı. 4 Mart Çarşamba günü piyasalar yine düşüşle kapandı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 300 TL.

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12 bin 126 TL.

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24 bin 250 TL.

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48 bin 352 TL.

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 180 dolar.

ALTIN FİYATLARI SAVAŞA RAĞMEN NEDEN YÜKSELMEDİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altında beklenen yükselişin olmamasını şu şekilde açıkladı:

“Takvimsel olarak 28 Şubat’ın cumartesi gününe gelmesi nedeniyle pazartesi günü piyasada nakit sıkışıklığı oldu. Ay sonu nakit ihtiyacı nedeniyle satışlar daha yoğun oluyor. Pazartesi günü gram altında önce 8.100 TL seviyelerinin aşıldığını, sonra satışların artmasıyla fiyatların akşam saatlerinde 7.650 TL seviyelerine gerilediğini gördük. Genelde şöyle olur: Savaş öncesi fiyatlar yükselir, bir savaş olacağı ihtimali güçlenir. Savaş başladıktan sonra o ülkelerdeki gerek insanlar gerekse yönetim artık altın satmak veya nakde dönmek için altın satışları yapabilirler. Bu nedenle ‘Her savaşta neden altın yükselmedi?’ denilir. Altın savaş öncesi yükselir. Beklentiler satın alındıktan sonra düşüş olur. Daha önce de bu hareketleri Irak-İran Savaşı’nda, Irak’ın ABD tarafından işgali sırasında görmüştük.”