Orta Doğu'daki savaşın AB'ye enerji faturası 27 milyar avroyu aştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle AB’nin 60 günde fosil yakıt ithalatına 27 milyar avrodan fazla ek harcama yaptığını, çatışmanın etkilerinin yıllarca sürebileceğini söyledi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Von der Leyen, Strazburg’da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu.

AB’nin Ukrayna’ya sağlayacağı 90 milyar avroluk krediye ilişkin değerlendirmede bulunan von der Leyen, “2026 yılı için 45 milyar avroluk ilk dilimi bu çeyrekte dağıtacağız. Bunun üçte biri bütçe ihtiyaçları için, üçte ikisi ise Ukrayna’nın savunması için olacak.” dedi.

Von der Leyen, paket kapsamında Ukrayna’da 6 milyar avro tutarında dron üretileceğini belirterek, Ukrayna’ya desteğin süreceğini ifade etti.

AB’nin Rusya’ya yönelik 20’nci yaptırım paketini de kabul ettiğini anımsatan von der Leyen, savaşın bedelini Rus halkının ödediğini belirtti.

Von der Leyen, Kremlin’in internet ve özgür iletişimi kısıtladığını belirterek, “Ruslar, bir kez daha dijital bir ‘demir perde’nin ardında yaşadıklarını hissediyorlar. Ancak tarihin bize öğrettiği bir ders varsa, o da tüm duvarların sonunda yıkılacağıdır.” diye konuştu.

Orta Doğu’daki savaşın başlamasının üzerinden tam 2 ay geçtiğini ve haftalarca süren şiddetin ardından nihayet bir sakinlik dönemine tanık olunduğunu hatırlatan von der Leyen, “Ortak hedefimiz, savaşa kalıcı bir son vermektir. Bu, Hürmüz Boğazı’nda geçiş ücreti alınmadan tam ve kalıcı seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasını da içerir. Herhangi bir barış anlaşmasının İran’ın nükleer ve balistik füze programını ele alması gerektiği de açıktır. Ancak hepimizin yüzleşmesi gereken acı bir gerçek de var. Bu çatışmanın sonuçları aylarca, hatta yıllarca yankılanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, enerji konusunun AB liderlerinin gündeminde üst sıralarda yer aldığını anımsatarak, “Bu, 4 yıl gibi kısa bir süre içinde yaşanan ikinci büyük enerji krizi. İthal enerjiye aşırı bağımlı olamayız.” dedi.

“Sadece 60 günlük çatışmada fosil yakıt ithalat faturamız 27 milyar avrodan fazla arttı.” diyen von der Leyen, ithal fosil yakıtlara olan aşırı bağımlılığı azaltmaları, yenilenebilir ve nükleer gibi yerli, uygun maliyetli, temiz enerji arzını artırmaları gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, AB ülkeleri arasında yakıt rezervleri konusunda daha güçlü koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Sadece ulusal doğal gaz depolarının doldurulmasında değil, özellikle piyasaların daraldığı jet yakıtı ve dizel gibi ürün rezervleri söz konusu olduğunda da daha güçlü bir koordinasyon teklif ettik.” diye konuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yeni zorunluluk' için Bakanlık açıkladı: Tapu ile çalışmalar başladı'Yeni zorunluluk' için Bakanlık açıkladı: Tapu ile çalışmalar başladı
Tarım Kredi kolları sıvadı! Süt, yem ve market halka açılıyor...Tarım Kredi kolları sıvadı! Süt, yem ve market halka açılıyor...

En Çok Okunan Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

