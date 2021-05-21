ÖTV'siz araç almak mümkün! Devlet pozitif ayrımcılık uygulayarak destek oluyor

Belirli mal veya ürünler için alınan bir vergi olan ÖTV, Avrupa Birliği (AB) ile uyum politikası kapsamında uygulanıyor. Buna göre, araç ithalatçısıyla birlikte ithal edilen araçları ilk kez satın alacakların ÖTV ödemesi gerekiyor. Ama bazı durumlarda bireyler ÖTV'den muaf tutuluyor. İşte ÖTV ödemeden araç satın alma ile ilgili tüm ayrıntılar...
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli ürün veya mallar üzerinden belli oranlarda alınan bir harcama vergisi olarak biliniyor. ÖTV ile gelir elde etmenin ötesinde toplumsal fayda sağlanması amaçlanıyor. Vatandaşların doğrudan ihtiyaç duyacağı mallar için ÖTV uygulanmıyor. Lüks tüketim kategorisinde yer alan mallar ile çevreye ve insan sağlığına zararlı ürünler için ÖTV alınıyor.
Ülkemizde engelli raporu olan bireyler, ÖTV indirimiyle araç satın alabiliyor. Bu şekilde engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılması amaçlanıyor. ÖTV indirimi, %40 üzeri ve %90 üzeri olmak üzere iki farklı engel durumu için uygulanıyor.
ÖTV ödemeden araç alabilmek isteyen %40 ve üzeri engelli olan bireylerin öncelikle engel durumlarını gösteren bir rapor almaları gerekiyor. Bu rapor, ancak devletin yetki verdiği hastanelerden alınabiliyor. Alınan raporda engelli bireyin araç kullanabileceğine dair bir ifadenin yer alması gerekiyor. Ayrıca kendi aracını kullanacak bireyin H sınıfı bir ehliyete sahip olması da şart. Bu ehliyeti alacak olanların özel ekipmanlı bir araçla direksiyon sınavına girmesi ve başarılı olması bekleniyor.
Aynı şekilde %90 ve üzeri engele sahip olan bireylerin de bu durumları için rapor alması ve aldıkları raporda araç kullanmaya engel bir durumlarının olmadığının belirtilmesi gerekiyor. Kişinin satın aldığı aracı kullanabilmesi için yine H sınıfı ehliyete sahip olması isteniyor. Ancak birey engelinden ötürü aracı kullanamıyorsa kişinin birinci dereceden üçüncü dereceye kadar akrabası olanlar ÖTV ödemeden aracı satın alabiliyor. Bu durumda satın aşma işlemi esnasında hem engelli bireyin hem de akrabasının hazır bulunması gerekiyor.
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