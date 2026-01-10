FİNANS

Özelleştirme İdaresi çeşitli illerdeki bazı taşınmazların satışını onayladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul, Mersin, Ankara, Kırıkkale ve Afyonkarahisar'daki bazı taşınmazların satışına onay verdi.

ÖİB'in taşınmaz satışlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Samandıra Mahallesi'ndeki taşınmazların, satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucunda 39 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren İsa Aba Nakliyat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'ndeki taşınmazların 23 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Binici Grup Otomotiv İnşaat Kuyumculuk Nakliyat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ndeki taşınmazın 18 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Beliz Otomotiv Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararlaştırıldı.

Öte yandan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Balışeyh Mahallesi'ndeki taşınmazın ve üzerinde yer alan yapıların, bir bütün halinde 16 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mahmut Saygılı'ya satılmasına karar verildi.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki taşınmazın üzerinde yer alan yapıların, bir bütün halinde 16 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Sınırlı Sorumlu Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifine satışı uygun bulundu.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi'ndeki taşınmazın 14 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Afm Veyseloğulları İnşaat Ticaret Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
