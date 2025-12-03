En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan 2026 Ocak zammı hesabı

TÜİK Kasım ayı enflasyonunu açıkladı; aylık enflasyon yüzde 0,87, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Buna göre milyonların Ocak 2026 maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Şimdi gözler Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyonuna çevrildi. Ocak maaş zammı için 1 enflasyon verisi kalırken şimdiden maaş hesapları ve tahminler yapılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı: Milyonların beklediği rakam belli oldu

Ssoyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TÜİK Kasım enflasyonunu %0,87 açıkladı. Böylece 11 ayda enflasyon %29,74 oldu" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı çıktı! İşte yeni zamlı maaş tablosu

"Yıl sonu enflasyonunun TÜİK’e göre yaklaşık %31’de tamamlanması bekleniyor" diyen Erdursun, 'Buna göre 1 Ocak 2026 tahmini artışlar'ı şu şekilde verdi:

"Buna göre 1 Ocak 2026 tahmini artışlar:

SSK emeklisi: %12,3

Bağkur emeklisi: %12,3

Memur: 1.000 TL + %18,7

Memur emeklisi: 1.000 TL + %18,7"

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan en düşük emekli maaşı ise şu an 16 bin 881 TL olarak uygulanıyor. Erdursun bununla ilgili ise "Bu hesaba göre en düşük emekli aylığı 18.957 TL seviyesine çıkacak gibi görünüyor" dedi.