En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan 2026 Ocak zammı hesabı

TÜİK Kasım ayı enflasyonunu açıkladı; aylık enflasyon yüzde 0,87, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Buna göre milyonların Ocak 2026 maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Şimdi gözler Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyonuna çevrildi. Ocak maaş zammı için 1 enflasyon verisi kalırken şimdiden maaş hesapları ve tahminler yapılıyor.
Ssoyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TÜİK Kasım enflasyonunu %0,87 açıkladı. Böylece 11 ayda enflasyon %29,74 oldu" ifadelerini kullandı.
"Yıl sonu enflasyonunun TÜİK’e göre yaklaşık %31’de tamamlanması bekleniyor" diyen Erdursun, 'Buna göre 1 Ocak 2026 tahmini artışlar'ı şu şekilde verdi:
Öte yandan en düşük emekli maaşı ise şu an 16 bin 881 TL olarak uygulanıyor. Erdursun bununla ilgili ise "Bu hesaba göre en düşük emekli aylığı 18.957 TL seviyesine çıkacak gibi görünüyor" dedi.
