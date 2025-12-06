FİNANS

Asgari ücret maratonu başlıyor! Gözler o tarihte: TÜRK-İŞ masaya oturacak mı?

Asgari ücret için geri sayım başladı. 2026 asgari ücretini belirlemek için komisyon 12 Aralık tarihinde toplanacak. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılan toplantılarda, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.

Ezgi Sivritepe

Asgari ücret için maraton başlıyor! Milyonlarca vatandaş için geri sayım başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başlayacak.

İLK TOPLANTI 12 ARALIK'TA

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü yapacak.
SAAT 14.00'TE BİR ARAYA GELECEKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.
2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMUŞTU?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
PAZARLIK MASASASINDA HANGİ RAKAMLAR VAR?

Asgari ücretli ise 2026'da maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca çalışan için masada durulan rakamlar ise şu şekilde:

TÜRK-İŞ MASAYA OTURACAK MI?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz aylarda kesin bir dille komiyona katılmayacaklarını belirtmişti. Ancak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı için 5 işçi, 5 işveren üyesi sabit kalacak şekilde hükümet temsilcisi sayısının azaltılarak yeniden yapılandırılması için çalışma başlatıldı.
Söz konusu düzenlemenin ardından ise gözler Atalay'a çevrildi. Atalay, şu sözleri kullandı:

"Bizim asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Onların sorunlarına çözüm bulmak gerekiyor. Önce yazı yazsınlar, arkadaşlarla bir daha konuşacağız. Kararname, resmi bir yazı gelmeden bu konuyu konuşmanın anlamı yok. Bu parayla geçinilemiyor"

Bakan Vedat Işıkhan ise, tüm tarafları bir arada görmek istediklerini kaydederek, "omisyon, sosyal diyaloğun mekanizmalarından biri. Komisyon için tüm taraflara yazımızı göndereceğiz" mesajını verdi.

