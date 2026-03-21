‘Para gelecek’ derken her şeyinizden olabilirsiniz: 10 yıl hapis cezası var!

Özel günlerde de boş durmayan dolandırıcılar bayramı sahte linkler ile bazı vatandaşlara zehir ettiler. SMS dolandırıcıları, kutlama mesajlarının altına ekledikleri ‘linke tıkla hesabına para gelecek’ diyerek onlarca banka hesabını boşalttılar.

PARAYI GERİ ALMAK ZOR

Türkiye Gazetesi’ne konuşan Hukukçu Gizem Gonce, bu tarz dolandırıcılıklarda paranın geri alınmasının çok zor olduğunu kaydederek şu cümleleri kurdu:

“Delil ve iz sürme oldukça zor. Dijital izlerin çözümlenmesi, teknik uzmanlık gerektirmesi sebebiyle kolluk ve yargı her dosyada aynı seviyede araştırma yapamıyor. Paranın geri alınması sorunu, mağdurların en çok üzerinde durduğu konu. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha savunmasız durumda. Verilen komutları sorgulamadan yerine getiriyorlar”



UYGULAMA MI YETERSİZ?

Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılıkta asıl problemin uygulamada yaşandığını ifade eden Gonce, konu ile ilgili ‘kanun yok’ gibi bir durumun olmadığını ifade ederek şu sözleri sarf etti:

“Türk Ceza Kanunu’nda bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan dolandırıcılık açıkça düzenlenir. Cezaları 3 yıldan 10 yıla, hatta suçun niteliğine göre daha da artırılabilen oldukça ağır yaptırımlara bağlanır. Dolayısıyla ‘kanun yok’ gibi bir sorun bulunmaz. Ancak uygulamada ciddi yetersizlikler bulunuyor”



Gonce, bu suçu işleyenler genellikle yurt dışı IP, hat veya hesap kullandıklarını bu nedenle failin bulunmasının zorlaştığını söyledi. Gonce, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

Teknik olarak bu dolandırıcılık mesajlarının büyük bölümü engellenebilir. Ancak bunun için operatörler, bankalar ve kamu otoritelerinin eş güdüm içinde hareket etmesi şart. Mesela, ‘başlık sahteciliği’ engellenerek yalnızca doğrulanmış kurumların kendi adlarıyla mesaj göndermesine izin verilebilir.