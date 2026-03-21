‘Para gelecek’ derken her şeyinizden olabilirsiniz: 10 yıl hapis cezası var!

SMS dolandırıcıları bayramı fırsata çevirmeye çalışıyor. Kutlama mesajlarına ekledikleri sahte linkler ile vatandaşları mağdur eden dolandırıcılar için Hukukçu Gizem Gonce uyarılarda bulundu. Para geri alınmasının zor olduğunun altını çizen Gonce, yaşlıların tehlike altında olduğunun belirtti.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Özel günlerde de boş durmayan dolandırıcılar bayramı sahte linkler ile bazı vatandaşlara zehir ettiler. SMS dolandırıcıları, kutlama mesajlarının altına ekledikleri ‘linke tıkla hesabına para gelecek’ diyerek onlarca banka hesabını boşalttılar.

PARAYI GERİ ALMAK ZOR

Türkiye Gazetesi’ne konuşan Hukukçu Gizem Gonce, bu tarz dolandırıcılıklarda paranın geri alınmasının çok zor olduğunu kaydederek şu cümleleri kurdu:

“Delil ve iz sürme oldukça zor. Dijital izlerin çözümlenmesi, teknik uzmanlık gerektirmesi sebebiyle kolluk ve yargı her dosyada aynı seviyede araştırma yapamıyor. Paranın geri alınması sorunu, mağdurların en çok üzerinde durduğu konu. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha savunmasız durumda. Verilen komutları sorgulamadan yerine getiriyorlar”
UYGULAMA MI YETERSİZ?

Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılıkta asıl problemin uygulamada yaşandığını ifade eden Gonce, konu ile ilgili ‘kanun yok’ gibi bir durumun olmadığını ifade ederek şu sözleri sarf etti:

“Türk Ceza Kanunu’nda bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan dolandırıcılık açıkça düzenlenir. Cezaları 3 yıldan 10 yıla, hatta suçun niteliğine göre daha da artırılabilen oldukça ağır yaptırımlara bağlanır. Dolayısıyla ‘kanun yok’ gibi bir sorun bulunmaz. Ancak uygulamada ciddi yetersizlikler bulunuyor”
Gonce, bu suçu işleyenler genellikle yurt dışı IP, hat veya hesap kullandıklarını bu nedenle failin bulunmasının zorlaştığını söyledi. Gonce, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

Teknik olarak bu dolandırıcılık mesajlarının büyük bölümü engellenebilir. Ancak bunun için operatörler, bankalar ve kamu otoritelerinin eş güdüm içinde hareket etmesi şart. Mesela, ‘başlık sahteciliği’ engellenerek yalnızca doğrulanmış kurumların kendi adlarıyla mesaj göndermesine izin verilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"
Avrupa borsaları pozitif seyrediyorAvrupa borsaları pozitif seyrediyor


Anahtar Kelimeler:
bayram dolandırıcı


En Çok Okunan Haberler
ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

