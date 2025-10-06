'Param da gitti arabam da' Peşinat ve taksitle araç aldık derken şok gerçek 'Rezil duruma geldik'

Antalya'daki bir galeride araç alanların başına gelenler gündem oldu. İnternette gördükleri araç ilanını aradılar, biraz peşinatla, biraz da taksitle hayallerindeki otomobillere kavuştular. Antalya'daki bir galeriden araç alan yaklaşık 300 kişi, kısa süre sonra kapılarına gelen polisin söyledikleriyle şoke oldu. Çünkü aldıkları aracın çalıntı olduğu iddia ediliyordu. İşin aslı ise sonra ortaya çıktı. Satın aldıkları araçların aslında kiralık olduğu anlaşıldı.

"PARAM DA GİTTİ ARABAM DA GİTTİ"

ATV Haber'de yer alan habere göre; mağdurlardan biri "Yüzde 86 engelli durum var. Öyle bir duruma düştüm ki yaşadıklarımın hiçbiri bu durum kadar kötü olmadı" derken bir başkası ise "Çalıntı araba diye beni buradan aldılar. Karakola götürdüler. O gidiş bu gidiş. Param da gitti arabam da gitti" ifadelerini kullandı.

Otomobil hayalleri suya düşmekle kalmadı, kabusa döndü. Çünkü iddiaya göre Antalya'daki bir araç galerisi yüzlerce kişiyi tuzağına düşürdü.

"FİLO FİRMASINDAN KİRALANIP BANA SATIŞ SÖZLEŞMESİ ADI ALTINDA VERİLDİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Mağdur Semra Özbakır, tüm birikimiyle bir araç satın aldığını zannetmişti. Ancak bir sabah evinden çıktığında büyük bir şok yaşadı. Çünkü arabası evinin önünde park ettiği yerde yoktu. Özbakır "Ben çalıntı ihbarında bulundum. Yalnız karakola gittiğim zaman aslında aracın bana ait olmadığını, bir filo firmasından kiralanıp bana satış sözleşmesi adı altında verildiğini öğrendim" dedi.

Semra Özbakır yüzlerce mağdurdan sadece biri. Nisan ayında internetteki ilanı gördü, bir kısmı senetle bir kısmı nakitle araba satın almak istedi. Özbakır "Benim kaybım 800 bin TL nakit param ve 911 bin lira senedim var. Hiç kimsenin senedini de vermiyor aynı zamanda" ifadelerini kullandı.

"REZİL BİR DURUMA GELDİK"

Bir başka mağdur ise aracın ruhsatını gösterip "Çevreye karşı, eşe dosta karşı çok rezil bir duruma geldik" dedi.

"KASKO VE SİGORTA PARASI DA ALDILAR"

Kiralık araçlar hevesli mağdurlara satılmış gibi gösterildi, hatta hayali trafik sigortasıyla kasko bile yapıldı. Özbakır "Arkadaşlarımız ruhsatta yazan firmaların adını sorduğunda o bizim temizlik şirketimiz, o bizim yemek şirketimiz diye açıklamalar da yaptı. Araçlar kiralık olduğu için zaten filo firmaları bu araçlara kasko ve sigorta yapmış. Bizden ekstra kasko ve sigorta parası da aldılar" şeklinde anlattı.

Sonrası da akılalmaz oldu; kimi trafikte çevrildi, kiminin evine polis geldi. Bir mağdur "450 bin miktarda peşin parayla geri kalan taksitle araç alındık. Bir akşam yunus polisler tarafından evimize gelindi. Arabanız çalıntıymış. Karakola götürüp ifade verdik" dedi. Mağdur Semra Özbakır ise "Aracın kullanım hakkı bizdeydi. Devir hakkı onlardaydı. Yani biz aracın taksitlerini bitirdikten sonra aracı bizim ruhsatı bizim üzerimize verecekti" dedi.

GALERİ SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

Araçları satan galeri ise suçlamaları kabul etmiyor. Bir kişi bununla ilgili "'Bizi firmalar dolandırdı' dediler; 'Biz sizin mağduriyetinizi gidereceğiz. İsteyenin parasını, isteyenin aracını vereceğiz'" ifadelerini kullandı.