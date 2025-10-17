FİNANS

Parasını bankada tutan herkesi ilgilendiriyor! Mevduat faizleri düştü: 100 bin TL'ye gelen faiz...

Bankada birikimi olan pek çok vatandaş aylık faizinin getirisini merak ederken, kötü haber geldi. Mevduat faizleri düşüyor. Merkez Bankası'nın diğer politika faizine ilişkin toplantısında faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken mevduatta da gerilemeler görülüyor. İşte bankaların verdiği yüzdeye göre 32 günlük, 3 aylık ve 6 aylık mevduatın getirisi...

Cansu Akalp

Son dönemde pek çok vatandaş mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle binlerce mevduat yatırımcısı da bankaların mevduat faizi oranlarını değerlendiriyor.

Sözcü'nün haberine göre; Altın ve gümüşteki fırlamalar mevduat tarafında görülmezken mevduat yatırımcısının gözü kulağı 23 Ekim'de yapılacak olan TCMB PPK toplantısında. Piyasa beklentisine göre TCMB 100-150 baz puanlık bir indirime gidecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıkladı. 1 aya kadar vadede yüzde 47.5, 3 aya kadar vadede yüzde 49.82, 6 aya kadar vadede yüzde 44.53, 1 yıla kadar vadede yüzde 42.06, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 26.87 oldu. Değerli metallerdeki bu yükseliş mevduattan geri çekilmelere de neden oluyor.

100 BİN LİRAYA NE KADAR FAİZ GELİR?

100 bin lirasını 1 aylık mevduatta değerlendirmek isteyen bir mevduat sahibinin faiz getirisi net olarak 3.266 lira oluyor.

STOPAJ ORANLARI YÜKSELTİLMİŞTİ

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 17,50, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj vergisi alınıyor. Stopaj vergisi elde edilen faiz geliri üzerinden alınıyor.

