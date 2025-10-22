Pegasus'tan ardı ardına rekorlar: Hem yolcu sayısında zirve, hem de beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar!

Düşük Maliyetli Havayolu Devi, Eylül Ayında 4 Milyon Yolcu Taşıyarak Tarihi Bir Rekora İmza Attı. 3. Çeyrek Finansal Beklentileri de Açıklandı: Hedef Fiyat 369,9 TL!

Türkiye'nin önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Pegasus, 2025 yılında adeta fırtına gibi esiyor. Şirket, havacılık sektöründe hem yolcu sayısında hem de finansal performansında rekor üstüne rekor kırarak dikkatleri üzerine çekiyor. Eylül 2025'te tam 4 milyon yolcu taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Pegasus, bu rakamla geçen yılın aynı dönemine göre %20'lik bir büyüme kaydetti. Yılın ilk dokuz ayında ise toplamda 31,9 milyon yolcuya hizmet vererek, seyahat sektöründeki güçlü konumunu pekiştirdi.

Bu etkileyici yolcu sayısının yanı sıra, Pegasus'un 3. çeyrek finansal performansına dair beklentiler de oldukça umut verici. Phillip Capital'in yaptığı açıklamaya göre, şirketin 2025 yılı 3. çeyreğinde 1.113 milyon Euro ciro, 363,3 milyon Euro FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) ve 198,7 milyon Euro net kâr elde etmesi bekleniyor. Aracı kurum, Pegasus için belirlediği 369,9 TL hedef fiyatını da hatırlattı. Bu beklentiler, Pegasus'un hem operasyonel verimliliğini artırdığını hem de pazar payını genişlettiğini gösteriyor.

Yabancı turist sayısındaki durağanlığa ve makroekonomik koşullara rağmen Pegasus'un bu denli başarılı bir performans sergilemesi, şirketin stratejik yönetim anlayışının ve esnek iş modelinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Özellikle yurt içi ve yurt dışı Türk yolcuların oluşturduğu trafik hacmi, Pegasus'un büyümesinde önemli bir rol oynuyor. Şirket, müşteri odaklı yaklaşımı, uygun fiyatlı bilet seçenekleri ve geniş uçuş ağı sayesinde her geçen gün daha fazla yolcunun tercihi haline geliyor.

Sonuç olarak, Pegasus Hava Yolları, 2025 yılında hem yolcu sayısında rekor kırarak hem de finansal beklentileri aşarak başarılı bir performans sergiliyor. Şirketin stratejik yatırımları, operasyonel verimliliği ve müşteri odaklı yaklaşımı, gelecekte de büyüme potansiyelini koruyacağını gösteriyor. Havacılık sektöründeki rekabetin yoğun olduğu bu dönemde, Pegasus'un elde ettiği başarılar, şirketin sürdürülebilir bir büyüme trendi yakaladığının önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.