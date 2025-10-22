FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Pegasus'tan ardı ardına rekorlar: Hem yolcu sayısında zirve, hem de beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar!

Pegasus Hava Yolları, 2025 yılının Eylül ayında 4 milyon yolcu taşıyarak rekor kırdı. Şirketin 3. çeyrek finansal sonuçlarına dair beklentiler de açıklandı. Phillip Capital, Pegasus'un 1.113 milyon Euro ciro elde etmesini bekliyor.

Pegasus'tan ardı ardına rekorlar: Hem yolcu sayısında zirve, hem de beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar!
Cansu Akalp

Düşük Maliyetli Havayolu Devi, Eylül Ayında 4 Milyon Yolcu Taşıyarak Tarihi Bir Rekora İmza Attı. 3. Çeyrek Finansal Beklentileri de Açıklandı: Hedef Fiyat 369,9 TL!

Türkiye'nin önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Pegasus, 2025 yılında adeta fırtına gibi esiyor. Şirket, havacılık sektöründe hem yolcu sayısında hem de finansal performansında rekor üstüne rekor kırarak dikkatleri üzerine çekiyor. Eylül 2025'te tam 4 milyon yolcu taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Pegasus, bu rakamla geçen yılın aynı dönemine göre %20'lik bir büyüme kaydetti. Yılın ilk dokuz ayında ise toplamda 31,9 milyon yolcuya hizmet vererek, seyahat sektöründeki güçlü konumunu pekiştirdi.

Bu etkileyici yolcu sayısının yanı sıra, Pegasus'un 3. çeyrek finansal performansına dair beklentiler de oldukça umut verici. Phillip Capital'in yaptığı açıklamaya göre, şirketin 2025 yılı 3. çeyreğinde 1.113 milyon Euro ciro, 363,3 milyon Euro FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) ve 198,7 milyon Euro net kâr elde etmesi bekleniyor. Aracı kurum, Pegasus için belirlediği 369,9 TL hedef fiyatını da hatırlattı. Bu beklentiler, Pegasus'un hem operasyonel verimliliğini artırdığını hem de pazar payını genişlettiğini gösteriyor.

Yabancı turist sayısındaki durağanlığa ve makroekonomik koşullara rağmen Pegasus'un bu denli başarılı bir performans sergilemesi, şirketin stratejik yönetim anlayışının ve esnek iş modelinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Özellikle yurt içi ve yurt dışı Türk yolcuların oluşturduğu trafik hacmi, Pegasus'un büyümesinde önemli bir rol oynuyor. Şirket, müşteri odaklı yaklaşımı, uygun fiyatlı bilet seçenekleri ve geniş uçuş ağı sayesinde her geçen gün daha fazla yolcunun tercihi haline geliyor.

Sonuç olarak, Pegasus Hava Yolları, 2025 yılında hem yolcu sayısında rekor kırarak hem de finansal beklentileri aşarak başarılı bir performans sergiliyor. Şirketin stratejik yatırımları, operasyonel verimliliği ve müşteri odaklı yaklaşımı, gelecekte de büyüme potansiyelini koruyacağını gösteriyor. Havacılık sektöründeki rekabetin yoğun olduğu bu dönemde, Pegasus'un elde ettiği başarılar, şirketin sürdürülebilir bir büyüme trendi yakaladığının önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halka arz rüzgarı ekim'de de devam ediyor: Enerji ve teknoloji şirketleri yatırımcıların gözdesiHalka arz rüzgarı ekim'de de devam ediyor: Enerji ve teknoloji şirketleri yatırımcıların gözdesi
Araç kamerası için süre daralıyor! Zorunlu olmasına 2 ay kaldıAraç kamerası için süre daralıyor! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı

Anahtar Kelimeler:
Pegasus yolcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.