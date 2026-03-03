FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Petrol fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yüzde 6 arttı

Petrol fiyatları artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda yüzde 6 yükseldi.

Petrol fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yüzde 6 arttı

Petrol fiyatlarında son durum! Dün 79,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,15 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 13.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,97 artışla 82,82 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6,6 artarak 76,08 dolardan alıcı buldu.

Dün 82,37 dolara çıkarak Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gören Brent petrolün vadeli varil fiyatı ise bugün 82,80 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına yönelik tehditlerin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, dün gece İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını ve geçiş girişimlerine müdahale edileceğini belirtmişti. Cebbari, deniz taşımacılığının yanı sıra bölgedeki petrol boru hatlarının da hedef alınabileceğini ifade etmişti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. Brent petrolün varil fiyatı, 27 Şubat kapanışında 73 dolar seviyesindeydi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaşın faturası çok ağır oldu! Fiyat artıştı yüzde 100'ü geçtiSavaşın faturası çok ağır oldu! Fiyat artıştı yüzde 100'ü geçti
Güneydoğu'dan şubat ayında 934 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiGüneydoğu'dan şubat ayında 934 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Petrol petrol fiyatları Orta Doğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.