Piyasa fiyatının yarısı olunca kuyruk oldular! Sonu görünmedi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla market ve pazarlarda yoğunluk yaşanırken Et ve Süt Kurumu (ESK) satış noktalarında fiyat güncellemesi yapılmaması, tüketici tercihini bu noktalara yöneltti.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Sivas satış noktasında 1 kilo dana kıyma 450-500, dana kuşbaşı 520-550, dana biftek 750-800 ve tavuk biftek 11-130 liradan satışa sunuldu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ramazan öncesi evlerinin et ihtiyacını karşılamak isteyenler satış noktasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuyruğun uzunluğu bir arka caddeye kadar uzandı. Satış noktasından alışveriş yapmak isteyenler günün ilk saatlerinden itibaren kuyruğa girmek zorunda kaldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır