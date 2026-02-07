FİNANS

Piyasa fiyatının yarısı olunca kuyruk oldular! Sonu görünmedi

Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu (ESK) satış noktasında yoğunluk yaşandı, piyasa fiyatının yarısına et ürünleri almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla market ve pazarlarda yoğunluk yaşanırken Et ve Süt Kurumu (ESK) satış noktalarında fiyat güncellemesi yapılmaması, tüketici tercihini bu noktalara yöneltti.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Sivas satış noktasında 1 kilo dana kıyma 450-500, dana kuşbaşı 520-550, dana biftek 750-800 ve tavuk biftek 11-130 liradan satışa sunuldu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ramazan öncesi evlerinin et ihtiyacını karşılamak isteyenler satış noktasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuyruğun uzunluğu bir arka caddeye kadar uzandı. Satış noktasından alışveriş yapmak isteyenler günün ilk saatlerinden itibaren kuyruğa girmek zorunda kaldı.
Kaynak: İHA

