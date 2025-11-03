FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Piyasada bulamadı üretime geçti! 20 şehirde faaliyette, 70 bin TL'den başlıyor

Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde evi yıkılan Mikail Ünsal barınmak için konteyner arayışına girdi. Piyasada konteyner bulmanın zorluğu ve yüksek maliyetler nedeniyle kendi imkanlarıyla konteyner üretmeye karar veren Ünsal, ilk ürettiği konteynere talep gelince seri üretime geçti.

Piyasada bulamadı üretime geçti! 20 şehirde faaliyette, 70 bin TL'den başlıyor

Malatya'da yaşayan Mikail Ünsal'ın 6 Şubat 2023 depremlerinde evi ve iş yeri yıkıldı. Deprem sonrası barınma sorununu çözmek için konteyner arayışına giren Ünsal, piyasada konteyner bulmanın zorluğu ve fiyatların yüksekliği nedeniyle kendi imkanlarıyla konteyner üretmeye karar verdi. Ünsal, ilk ürettiği konteynere talep gelince seri üretime geçti.

Piyasada bulamadı üretime geçti! 20 şehirde faaliyette, 70 bin TL den başlıyor 1

ÖN SİPARİŞ ALDILAR

Depremlerde hem evlerini hem iş yerlerini kaybettiklerini belirten Ünsan, "Barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kendi konteynerimizi ürettik. Ürettiğimiz ilk konteynere çevremizden talep gelince ikinci üretim için ön sipariş aldık ve kısa sürede seri üretime geçtik" dedi.

Piyasada bulamadı üretime geçti! 20 şehirde faaliyette, 70 bin TL den başlıyor 2

20 İLDE FAALİYET GÖSTERİYORLAR

Malatya 3. Sanayi Bölgesi'nde üretim yaptıklarını belirten Ünsal, "İlk etapta Malatya'da başladığımız üretimimizi Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bingöl ve Sivas gibi çevre illere bayilikler vererek genişlettik. Şu anda yaklaşık 20 ilde aktif şekilde faaliyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Piyasada bulamadı üretime geçti! 20 şehirde faaliyette, 70 bin TL den başlıyor 3

GÜNLÜK ÜRETİM 5-10 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Üretilen konteynerlerin iki ila üç iş günü içerisinde tamamlandığını kaydeden Ünsal, "Standart ölçülerimiz 7 metreye 3 metre olmak üzere 21 metrekare konteynerlerdir. Talebe göre 42, 84 ve 100 metrekareye kadar üretim yapabiliyoruz. Günlük üretim kapasitemiz 5 ile 10 konteyner arasında değişiyor aylık toplam üretimimiz ise 250-300 konteyneri buluyor" dedi.
Piyasada bulamadı üretime geçti! 20 şehirde faaliyette, 70 bin TL den başlıyor 4

70 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Fiyatlar hakkında da bilgi veren Ünsal, "Ortalama konteyner fiyatlarımız 70 bin TL'den başlıyor. Toplu alımlar kurumlar ve sivil toplum kuruluşları için özel kampanya ve indirimlerimiz mevcut. Yerli ve milli üretim anlayışıyla ülkemize katma değer sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.
İHAKaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da makine mühendisliğinde siparişler eylülde çift haneli düştüAlmanya'da makine mühendisliğinde siparişler eylülde çift haneli düştü
İngiltere imalat sanayi PMI ekimde son bir yılda ilk kez artış gösterdiİngiltere imalat sanayi PMI ekimde son bir yılda ilk kez artış gösterdi

Anahtar Kelimeler:
Malatya konteyner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.