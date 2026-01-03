FİNANS

Q Yatırım Bankası'na ikinci dalga operasyon! 4 ilde harekete geçildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Q Yatırım Bankası yetkililerinin, yetkileri olmamasına rağmen mali sıkıntıdaki şirketlere borç para verdiği, bu borçlar karşılığında TCMB oranlarının çok üzerinde faiz aldığı öne sürülerek ikinci dalga operasyon düzenlendi. S.Ö., M.A.S., C.F.O., H.Ç., H.M.İ., İ.B., S.Y., M.S.Ö. ve F.S. isimli şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Devrim Karadağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Q Yatırım Bankası hakkında “tefecilik” suçlamasıyla başlattığı soruşturma derinleştirildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu şüpheli A.E. ile bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan; S.Ö., M.A.S., C.F.O., H.Ç., H.M.İ., İ.B., S.Y., M.S.Ö. ve F.S. isimli şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

T24'te yer alan habere göre; soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 'Tefecilik ve Aklama' suçları yönünden yürütülen 2025/202063 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanmak suretiyle mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı belirlenmiştir.

-Soruşturma kapsamında daha önce Q Yatırım Banka yetkilisi şüpheli Ali E., diğer şüpheliler Yasef M. ve Mehmet A. hakkında 07/11/2025 tarihinde adli işlem yapılmıştır. Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde; şüpheli Ali E. ile bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan; Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli şahıslar hakkında Başsavcılığımızca yeni tespitler yapılmıştır.

-Bu çerçevede; İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın illerinde İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli hakkında gözaltına talimatı verilmiştir. Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir.

-Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."

