Rapor hazırlanıyor: Rota yeniden oluşacak!

Rekabet Kurumu, dijital pazarların mevcut yapısını ve işleyişini kapsamlı şekilde analiz ederek "Dijital Çağda Rekabet Politikaları Raporu" başlıklı bir rapor hazırlayacak.

Rapor hazırlanıyor: Rota yeniden oluşacak!

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurum rehberliğinde dijital piyasaların rekabet rotasının yeniden oluşturulacağı ifade edildi. Dijital çağın piyasa yapısını mercek altında tutan Kurumun, veri, algoritma ve platform güçlerinin etkilerini ortaya koymak için yeni çalışma başlattığı belirtilen açıklamada, "Çalışma sonucunda Türkiye dinamiklerine uygun yeni rekabet kuralları ve dijital pazarlar için özelleştirilmiş müdahale araçları belirlenecek" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, dijitalleşmenin hız kazanmasıyla piyasa yapılarının önemli ölçüde değiştiğine işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Alışverişten sosyal medyaya, arama motorlarından çevrim içi hizmetlere kadar birçok alanda etkin olan dijital platformlar, ekonomik ve ticari dengeler üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu durum, rekabetin korunmasına yönelik politikaların da yeniden ele alınmasını zorunlu kılıyor. Kurum, başlattığı çalışmayla dijital pazarların mevcut yapısını ve işleyişini kapsamlı şekilde analiz etmeyi hedefliyor"

REKABETİN İŞLEYİŞİNE OLAN YANSIMALARI ELE ALINACAK

Çalışma kapsamında, dijital platformların sahip olduğu veri gücü, algoritmik sistemler ve ağ etkilerinin detaylı biçimde değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, bu unsurların piyasa üzerindeki etkilerinin, rekabetin işleyişine olan yansımalarıyla birlikte ele alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, özellikle veri sahipliği ve platform gücünün, piyasada güçlü ve kalıcı firmaların oluşmasına nasıl katkı sağladığının inceleneceğine dikkat çekildi.

Dijital pazarların hızlı ve dinamik yapısının mevcut rekabet araçlarının etkinliğini de gündeme taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda, geleneksel müdahale yöntemlerinin dijital ekonomide ne ölçüde yeterli olduğu değerlendirilecek. Çalışma ile birlikte, yalnızca mevcut durumun tespiti değil, aynı zamanda daha etkin ve güncel politika araçlarının geliştirilmesi amaçlanıyor" ifadesi kullanıldı.

FARKLILIKLAR VAR

Açıklamada, dijital pazarlara yönelik düzenleme yaklaşımlarının dünya genelinde farklılık gösterdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde uygulanan modeller de çalışma kapsamında değerlendirilecek. Ancak hedef, bu modelleri doğrudan uygulamak değil, Türkiye'nin kendi piyasa yapısına uygun bir yaklaşım geliştirmek. Bu çerçevenin hem rekabetin korunmasına hem de piyasa yapısının sağlıklı işlemesine katkı sağlaması bekleniyor."

"DİJİTAL ÇAĞDA REKABET POLİTİKALARI RAPORU" HAZIRLANACAK

Çalışmanın temel çıktısı olarak hazırlanacak "Dijital Çağda Rekabet Politikaları Raporu" ile hem mevcut gelişmelerin güncel bir perspektifle değerlendirilmesinin hem de Türkiye'de dijital pazarlara yönelik politika çerçevesinin güçlendirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirilen açıklamada, "Söz konusu rapor, daha önce yayımlanan 'Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları' çalışmasının güncellenmiş ve genişletilmiş bir devamı niteliğinde olacak. Önceki çalışmada ele alınan bulgular güncel gelişmeler ışığında yeniden değerlendirilerek daha kapsamlı bir analiz çerçevesi sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

