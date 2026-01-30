Restoranlarda yeni dönem: Servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti resmen yasaklandı

Bazı restoranlarda masa ücreti, servis için ekstra ücret ve kuver adı altında ücret alma uygulamalarına yönelik şikayetlerin sayısı artmıştı. Haksız kazanç sağlanan uygulamalarla ilgili yetkililer harekete geçti.

RESTORANLARDA YENİ DÖNEM: RESMEN YASAKLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre restoranlardaki servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret alma uygulamaları resmen yasaklandı.

SERVİS ÜCRETİ VE MASA ÜCRETİ TARİH OLUYOR

30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi;

"Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması hâlinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur. Ancak lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla; tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edilemez.”