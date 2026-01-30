FİNANS

Restoranlarda yeni dönem: Servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti resmen yasaklandı

Daha önce gündeme gelen ve şikayet alan restoranlardaki servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret alma uygulamaları resmen yasaklandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Restoranlar artık müşterilerden masa ücreti ve servis ücreti alamayacak.

Restoranlarda yeni dönem: Servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti resmen yasaklandı
Mustafa Fidan

Bazı restoranlarda masa ücreti, servis için ekstra ücret ve kuver adı altında ücret alma uygulamalarına yönelik şikayetlerin sayısı artmıştı. Haksız kazanç sağlanan uygulamalarla ilgili yetkililer harekete geçti.

Restoranlarda yeni dönem: Servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti resmen yasaklandı 1

RESTORANLARDA YENİ DÖNEM: RESMEN YASAKLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre restoranlardaki servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret alma uygulamaları resmen yasaklandı.

Restoranlarda yeni dönem: Servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti resmen yasaklandı 2

SERVİS ÜCRETİ VE MASA ÜCRETİ TARİH OLUYOR

30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi;

"Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması hâlinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur. Ancak lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla; tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edilemez.”

Restoranlarda yeni dönem: Servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti resmen yasaklandı 3

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete restoran fiyat ücret
