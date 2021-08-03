Reuters anketine göre temmuz ayı enflasyon tahminleri!

Reuters'ın 13 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Temmuz ayı için yıllık enflasyon tahminleri %17.70 ila %19.20 arasında değişiyor. Aylık enflasyon tahminleri ise %0.7 ila %2 bandında yer alıyor.

Nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu Mayıs'ta da beklentilerin aksine tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle 16.59% seviyesine düşmüştü. Haziran ayında ise gecikmeli uygulanan fiyat artışlarının etkisiyle enflasyon %17.53 iki yılın en yüksek düzeyine çıktı.

Ekonomistler enflasyonda yukarı yönlü riskleri ve artan üretici fiyatlarının gecikmeli yansımasını göz önüne alarak yılsonu TÜFE tahminlerini yukarı çekmiş bulunuyor. Tahminler %15 ila %16.80 arasında değişirken medyan %16 seviyesinde bulunuyor.

Bu beklenti Haziran anketinde %15 seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştirilecek enflasyon raporu öncesi yılsonu enflasyon tahmini %12.2 seviyesinde bulunuyor. Bankacılar TCMB'den Para Politikası Kurulu (PPK) öncesi yıl sonu tahmininde belirgin yukarı revizyon bekliyorlardı. Ancak politika faizinin sabit kaldığı PPK'da buna yönelik bir sinyal olmaması sonrası bu beklenti kısmen azaldı. Ekonomisler TÜFE'nin yaz aylarında zirve yaparak yılın son çeyreğinde düşüş göstermesini bekliyor.

PİYASALARIN TAHMİNİ YÜZDE 19 CİVARI

Piyasalar enflasyonun %19 olan politika faizine yaz aylarında yaklaşacağı tahminleri nedeniyle raporun para politikası yönlendirmelerine odaklanacaklar. Reuters'ın bu anketinde Temmuz için en yüksek beklenti %19.2 seviyesinde.

TCMB politika faizi için "...güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecek" mesajını bir süredir PPK metinlerinde yayımlıyor. Önümüzdeki aylarda enflayonun bu noktaya yaklaşacağı beklentisi ile birlikte TCMB'nin nasıl bir para politikası tepkisi vereceği piyasalarda yakından izleniyor. Piyasalar bu gelişmeleri izlerken siyasetin düşük faiz istekliliğini de dikkate alıyor.

Piyasalar kısa vadede TL için pozitif fiyatlama beklentileri oluşsa da önümüzdeki aylarda erken bir indirim olabileceğine yönelik endişeler tamamen ortadan kalkmış değil. Piyasalarda enflasyondaki seyir nedeniyle yeni faiz artışı gerekebileceği olasılığı da yavaş yavaş değerlendirilmeye başlandı. Erken faiz indirimi beklentileri 5 aydır sürüyor ve bu dönemde TCMB politika faizini sabit tuttu.

TCMB, bu ayki PPK toplantısında politika faizi olan haftalık repo faizini %19'da sabit tutmuş metinde verdiği mesajlar ekonomistlerin erken faiz indirimi endişelerini kısmen azaltmıştı.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına Temmuz itibariyle sırasıyla %15 ve %12 ile 20.2 arasında zam yapıldı. Ekonomistlerin yaptığı hesaplamalara göre sadece bu fiyat artışlarının enflasyonu yaklaşık 0.6 puan doğrudan yükseltici etkisi olacağı tahmin ediliyor.

Deutsche Bank bir araştırma notunda elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın Temmuz ayı enflasyonunda tamamiyle etkisini göstereceğini söyleyerek TÜFE'de hızlı yükseliş olacağını belirtti.

"Tüketici enflasyonunun Temmuz'da %18.5'e ulaşmasını ve Ekim ayında %17.8'e düşmeden önce üçüncü çeyrek boyunca bu seviye etrafında kalmasını bekliyouz." dedi.

Yılın son çeyreğinde gıda enflasyonundaki olumlu baz etkisinin enflasyonu aşağı çekmesini beklediklerini söyleyen Deutsche Bank yıl sonu manşet enflasyon beklentisinin %16 olduğunu belirtti.

TÜİK, Temmuz ayı enflasyon verisini 3 Ağustos Salı günü saat 1000'da açıklayacak.

Kaynak: Reuters



