Rusya'dan altın kararı! 100 gramdan büyük külçenin ihracatı yasaklanıyor

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, ülkede bireylerin 100 gramdan fazla altın külçesini yurt dışına çıkarmalarının yasaklanması için hükümete teklif sunduklarını söyledi. Dünyanın en büyük altın üreticilerinden Rusya’nın altın rezervleri Kasım 2025’te ilk kez 300 milyar doları aştı.

Moiseyev, başkent Moskova’da gazetecilere açıklamada bulundu.

Bireylerin Rusya’dan 100 gramdan fazla külçe altın ihraç etmesini yasaklamaya hazırlandıklarını belirten Moiseyev, "Tüm kurumlarla mutabakata vardık ve teklifi hükümete sunduk. Hükümet tarafından oldukça hızlı bir şekilde incelenip başkanlık idaresine değerlendirilmek üzere gönderileceğini umuyorum." dedi.

ULUSLARARASI REZERVLERDE PAYI YÜZDE 42,3'E ÇIKTI

Dünyanın en büyük altın üreticilerinden Rusya’da, batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından değerli metale yönelik ilgi de artıyor.

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025’te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 42,3'e çıktı.

Rusya dan altın kararı! 100 gramdan büyük külçenin ihracatı yasaklanıyor 1

Moskova Borsası’ndaki (MOEX) değerli metal piyasasında toplam işlem hacminin 2025’te bir önceki yıla göre üç kattan fazla artarak 3 trilyon rubleyi (yaklaşık 38 milyar dolar) geçtiği bildirilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.678,11
7.678,98
% 2.34
17:54
Ons Altın / TL
235.247,58
235.336,65
% 0.83
18:09
Ons Altın / USD
5.417,68
5.418,97
% 0.76
18:09
Çeyrek Altın
12.284,98
12.555,12
% 2.34
17:54
Yarım Altın
24.493,17
25.110,25
% 2.34
17:54
Ziynet Altın
49.139,90
50.066,92
% 2.34
17:54
Cumhuriyet Altını
52.996,00
53.792,00
% 5.19
17:10
