RUUF ile hayalinizdeki eve adım atın, peşinat engellerini unutun!

RUUF, fintech alanındaki uzmanlığıyla, İstanbul'un güzelliklerinden ilham alarak başladığı yolculuğunda, ev sahibi olma hayali kuranların ihtiyaçlarına çözümler sunuyor.

Ekibimiz, kendi ev sahibi olma mücadelelerinin tecrübesi ile ev sahibi olmak isteyenlerin gerçek ihtiyaçlarını anlıyor. En büyük hedefimiz; konut alıcılarına uygun bütçelerle erişilebilir, kullanışlı ve özel finansman çözümleri sunmak.

Özellikle son yıllarda dünyada artan gelir eşitsizliği ev sahibi olmayı her geçen gün daha zor hale getiriyor. RUUF tam da bu noktada ilk evini almak isteyenlerin önündeki finansal engelleri kaldırıyor. Parça parça sahiplik sistemini; ev sahibi olmayı erişilebilir kılan bir çözüm olarak sunuyor.

Peşinata ihtiyaç duymadan evinize hemen taşınabileceksiniz! Aylık ödemeler ile evinizin parça parça sahibi olacak, konut kredisinde ihtiyaç duyacağınız peşinatınızı evinizde yaşarken biriktireceksiniz.

RUUF Hizmet ve Başvuru Süreci

Şu an İstanbul'da hizmet veren RUUF'un hedefi öncelikle Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli'yi hizmet bölgesine katmak, sonrasında ise tüm Türkiye'ye ve dünyaya yayılmak.

Ev sahibi olmak isteyen başvuranlar önce bekleme listesine alınmaktadır. Başvuruda bulunanlar, hangi ilçede ve hangi nitelikte ev sahibi olmak istediklerini belirtirler. Sırası gelen ev sahibi adayı, RUUF'un kullanıcı panelinden istediği evin detaylarını ileterek seçim yapmaktadır.

RUUF, anlaşmalı emlakçı ağı aracılığıyla başvuranın niteliklerine uygun evleri sunmaktadır. Ev sahibi adayı, seçtiği ev için RUUF'un anlaşmalı olduğu gayrimenkul yatırım fonuna yönlendirilir.

Bize hizmet veren Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) ile iş birliği yapıyoruz. Bu GYF'ler, evi sizin için satın alır ve siz, bütçenize uygun taksitlerle kira öder gibi parça parça ev sahibi olabilirsiniz. Ödemeleriniz, her yıl konutun değer değişimine göre yeniden düzenlenir.

Bu GYF'lere yatırım yapmak isteyenler ise RUUF Invest platformu ile 50.000 TL'dan başlayan tutarlarla konut yatırımı yaparak, konut değer artışlarından faydalanabilirler. Şimdilik hizmet bölgemizde olmayan illerde (İstanbul dışındaki iller) ev sahibi olmak isteyen alıcılar, RUUF Invest ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına yatırım yaparak birikimlerini değerlendirmeye başlayabilirler.

Güncel Durum ve NEOHUB Girişim Hızlandırma Programı

RUUF'a olan yoğun ilginin farkındayız. Hızla büyüyen bekleme listemizde şu an 1500'den fazla değerli başvuru bulunuyor. Bu süre zarfında, GYF'ye gelen yatırım miktarının artmasıyla birlikte bekleme sürecinin kısalacağını belirtmekten mutluluk duyuyoruz. Ayrıca gururla söylemek isteriz ki DenizBank’ın yeni nesil iştiraki NEOHUB’ın hayata geçirdiği Girişim Hızlandırma Programı’nın parçasıyız; bu ayrıcalıklı programda yer almak, işimizin ne kadar değerli olduğunun ve bize duyulan güvenin bir göstergesi.

Aramıza Hoş Geldin, Geleceğin Ev Sahibi!







