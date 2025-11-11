FİNANS

Sağlıkta yeni dönem! Herkes hastane açamayacak: Lisanlar ihaleyle satılacak

Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Resmi Gazete’de yayımlanan "Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği" ile özel sağlık tesisi açılmasına yönelik lisans süreçleri; bölgesel ihtiyaçlar ve şehrin mevcut alt yapısı analiz edilerek belirlenecek. Hastane ve sağlık kuruluşlarının açılışı için lisanslar ihale ile verilecek. Belirli sayıda sağlık hizmeti lisanlı oluşturacak ve bu lisansları devredilemeyecek.

Cansu Akalp

Sağlık hizmetleri lisans yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Hastane gibi sağlık kuruluşlarının açılışı için artık lisans gerekecek ve bu lisanslar ihale ile verilecek.

Yönetmelikte, düzenlemenin amacı, “Sağlık Bakanlığının planlamaları çerçevesinde, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” olarak özetlendi.

Yönetmelik, sağlık kuruluşlarının artık istenildiği gibi açılmasını engellemeyi ve belirli sayıda lisans satışı ile sektörü düzenlemeyi amaçlıyor. Devlet, belirli sayıda sağlık hizmeti lisanlı oluşturacak ve bu lisansları devredilemeyecek.

HASTANE SATILSA BİLE DEVREDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYACAK!

Lisanslar açık artırma ile verilecek, özel bir mülkiyet ve hak gibi başkasına da aktarılamayacak.

Hastane satılsa bile lisansın devredilmesi mümkün olmayacak. Yeni hastane kurmak isteyen ihaleye girerek lisans almak zorunda olacak.

Yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanlığı her yıl sağlık tesisleri için planlama ilan metni yayınlayacak ve kaç adet lisans verileceği duyurulacak.

Yönetmeliği göre, lisans üzerinde kaç yıl geçerli olduğu belirtilecek, Yönetmelikte ayrıca, "Lisans verilmesi tek başına özel sağlık kuruluşu açma ve işletme hakkı vermez. Lisans sahibi, lisans alınan alanlarda ilgili mevzuatı kapsamında ruhsat veya faaliyet izni almak zorundadır." da denildi. Yani lisans, sağlık kuruluşu ruhsatı anlamına da gelmiyor.

Lisans başvurusu için, sağlık alanında suç kaydının bulunmaması gerekecek. Yönetmelikte şöyle denildi:

"Yeni sağlık kuruluşu lisans ilanına başvurabilmek için gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişiliğinde pay sahibi olanların; 11 Nisan 1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'tlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 28 inci maddesinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu görevinden ihraç edilmiş gerçek kişiler olmaması ve ortaklık yapısında bu kişilerin bulunmaması zorunludur.

İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya benzer bir durumda olanlar ile iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunanlar artırmaya katılamaz."

TÜM TESİSLERDEKİ TIBBİ BRANŞLAR, CİHAZLAR VE HİZMETLER UYUMLU HALE GETİRİLECEK

Yeni sistemde, yatırım yapılacak tıbbi branşlar, özellikli hizmetler, sağlık tesisinin büyüklüğü ve kullanılacak tıbbi cihazlar birbiriyle uyumlu hâle getirilecek. Lisans alacak sağlık tesisinin fiziki kapasitesi, insan gücü ve teknolojik altyapısı bütüncül bir şekilde planlanacak.

TÜM LİSANS SÜREÇLERİ BAKANLIK KONTROLÜNDE ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR OLACAK

Yasal düzenleme ile tüm özel sağlık tesisi lisans süreçleri; Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde, merkezi planlamayla yürütülecek. Lisans süreçlerin her aşamasının şeffaf ve denetlenebilir yapısı, kamuoyu güveninin teminatı olacak.

HEDEF: ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİNİN TÜRKİYE’DE DAHA YAYGIN, KALİTELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI

Düzenleme ile özel sektörün dinamizminin ulusal sağlık politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi, özel sağlık tesislerinde vatandaşlar için "daha erişilebilir, kaliteli ve sürdürülebilir" bir sağlık ekosistemi inşa edilmesi amaçlanıyor.

