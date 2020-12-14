Salep yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

Vücut sıcaklığını arttırması ile bilinen salep, özellikle kış günlerinde tercih edilen bir içecektir. Endemik bir tür olan ve dağlık alanlarda yabani olarak yetişen Anadolu orkidesinin yumrularından üretilir. İran, Irak, Suriye ve birkaç Avrupa ülkesinde yetişmesine karşın daha çok ülkemize has bir bitki çeşididir. Peki salep yetiştiriciliği nasıl yapılır? Tüm merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.
Türkiye, endemik bitki türleri bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Bu bitki türlerinin çevresel koşullardan etkilenmesi, denetimsiz toplanması ve yetişme alanlarının daraltılması üretim yapmayı zorlaştırır. Salep de, endemik bitkilerin arasında yer alır. Bu nedenle salep yetiştiriciliği yapabilmek için ilk önce Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan izin almanız gerekir.
Ülkemizde 10 cinse ait 80 farklı orkide türünden salep üretimi yapılır. Ormanlık, makilik, çayırlık, zeytinlik alanlar salep bitkisi yetiştiriciliği yapmak için uygundur. Işığa ihtiyaç duymayan salep orkidesi, diğer tarım ürünlerine karşı daha yüksek gelir elde etme şansı sunar. Bu nedenle salep orkidesi yetiştiriciliği birçok insanın ilgisini çeker. Türkiye'de en çok salep yetiştiriciliği yapan iller Kastamonu, Hatay, Muğla, Muş, Gaziantep, Sinop, Elazığ, Van, Antalya, Bitlis'tir. Salep yetiştiriciliği hakkında bilmeniz gerekenler şu şekildedir:
Orkide üzerinde bulunan yumrular, birden fazla oldukları zaman ana yumru bırakılır, diğerleri toplanır. Bu şekilde salep üretimi gerçekleşir. Fakat, salep orkidesi endemik bitki türleri arasında bulunduğu için salep soğanı yetiştiriciliği devlet tarafından yasaklanmıştır. Devlet, özellikle dağlarda kendiliğinden yetişen salep yumrularının izinsiz ve kontrolsüz biçimde toplanmasının önüne geçmiştir. Çünkü, dağ saleplerinde tek yumru bulunur.
İzinsiz toplandığı takdirde tekrar salep üretimi gerçekleşmez. Bu yüzden Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 30 Aralık 2017 tarihinde "Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliği"ni Resmi Gazete'de yayınlamıştır. Alınan kararlar doğrultusunda doğadan toplanan çiçek soğanlarının familyaları için kısıtlama getirilmiştir. Eğer salep soğanı yetiştiriciliği yapmak istiyorsanız, bulunduğunuz ildeki Tarım Bakanlığı Müdürlüğü'nden izin almanız gerekir.
Türkiye'de izinsiz ve bilinçsiz olarak yapılan salep üretimi nedeniyle, salep orkidesi yok olma tehlikesi altındadır. Bu durumun önüne geçebilmek için, üretim yapmak isteyen kişilere "Salep yetiştiriciliği devlet desteği programı" sunuluyor. İzmir, Muğla, Bartın, Denizli, Bursa, Karabük, Kastamonu, Tunceli, Samsun ve Uşak salep yetiştiriciliği desteklenen iller arasında bulunuyor. Destek kapsamında yardımlar en az 5 bin Euro, en fazla 250 bin Euro olarak veriliyor. Salep yetiştiriciliği devlet desteği 2020 yılında 5 bin çiftçinin yararlanmasına olanak tanıyor. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, bulundukları ilin Tarım Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor.
Ülkemizde her yıl olduğu gibi, salep yetiştiriciliği devlet desteği 2020 yılında da devam ediyor. Üreticiye kredi olarak yardım desteği sunuluyor. Verilen desteğin %50'si salep yetiştiriciliği hibesi olarak belirlenirken; kalan %50'si üreticinin aylık olarak geri ödeyeceği tutar şeklinde düzenlenmiştir.
Devlet desteği kapsamında KDV, ÖTV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Gümrük Vergisi gibi vergilerde muafiyet tanınabiliyor. Ayrıca salep yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlara bina inşası ya da modernizasyonu, bahçe ve tarla için gerekli ekipmanların teminatı, eski sulama sistemlerinin yeni teknolojik sistemlerle değiştirilmesi, depolama, kurutma, işlenme, havalandırma ve pazarlama aşamaları için tesis temini veriliyor.
Ülkemizde çiftçiye verilen desteklerden bir diğeri de ceviz yetiştiriciliğidir. Ceviz yetiştiriciliği hakkında detaylı bilgileri de sizler için derledik:
Ceviz, saymakla bitmeyen faydasıyla birçok alanda kullanılır, şifa deposu olarak bilinir. Türkiye, ceviz yetiştiriciliğinde dünyada 4. sırada bulunur. Bu nedenle devlet, ceviz üreticilerine destek verir. Bu desteğin amacı, tarımsal faaliyetlerin artması ve yurt dışına ihracat yapma kapasitesinin genişlemesidir. Devlet, ceviz yetiştiriciliği maliyeti hesabı yaparak çiftçiye destek verir. Ceviz yetiştiriciliği maliyeti 1 dönümde 35 ceviz fidanı için 700 TL civarındadır. Bu doğrultuda devlet destek miktarı ise dönüm başına 1000 TL olarak belirlenmiştir. Ceviz yetiştiriciliği devlet desteği geri ödemesiz hibe ve kredi olmak üzere iki şekilde verilir.
Devlet desteğinden faydalanmak için ilk önce ceviz yetiştiriciliği kursu alarak sertifika sahibi olmanız gerekir. Daha sonrasında yapacağınız iş ile ilgili bir proje yazmalısınız. Projenizi yazarken şunlara dikkat etmelisiniz:
Projenizi bitirdikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerine gitmelisiniz. Sunduğunuz proje onaylandığı takdirde mali destek alabilirsiniz.
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