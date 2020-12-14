Salep yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

Vücut sıcaklığını arttırması ile bilinen salep, özellikle kış günlerinde tercih edilen bir içecektir. Endemik bir tür olan ve dağlık alanlarda yabani olarak yetişen Anadolu orkidesinin yumrularından üretilir. İran, Irak, Suriye ve birkaç Avrupa ülkesinde yetişmesine karşın daha çok ülkemize has bir bitki çeşididir. Peki salep yetiştiriciliği nasıl yapılır? Tüm merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Salep Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Türkiye, endemik bitki türleri bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Bu bitki türlerinin çevresel koşullardan etkilenmesi, denetimsiz toplanması ve yetişme alanlarının daraltılması üretim yapmayı zorlaştırır. Salep de, endemik bitkilerin arasında yer alır. Bu nedenle salep yetiştiriciliği yapabilmek için ilk önce Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan izin almanız gerekir.

Ülkemizde 10 cinse ait 80 farklı orkide türünden salep üretimi yapılır. Ormanlık, makilik, çayırlık, zeytinlik alanlar salep bitkisi yetiştiriciliği yapmak için uygundur. Işığa ihtiyaç duymayan salep orkidesi, diğer tarım ürünlerine karşı daha yüksek gelir elde etme şansı sunar. Bu nedenle salep orkidesi yetiştiriciliği birçok insanın ilgisini çeker. Türkiye'de en çok salep yetiştiriciliği yapan iller Kastamonu, Hatay, Muğla, Muş, Gaziantep, Sinop, Elazığ, Van, Antalya, Bitlis'tir. Salep yetiştiriciliği hakkında bilmeniz gerekenler şu şekildedir: