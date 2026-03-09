FİNANS

Savaşın Türkiye’ye faturası ne olur? Mahfi Eğilmez tek tek anlattı

Ortadoğu’daki gerilimin tırmanması küresel piyasaları tedirgin ederken gözler Türkiye ekonomisine olası etkilerine çevrildi. Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, savaşın uzaması halinde Türkiye’nin karşılaşabileceği ekonomik riskleri kalem kalem değerlendirdi.

Savaşın Türkiye’ye faturası ne olur? Mahfi Eğilmez tek tek anlattı

Eğilmez’e göre savaşın uzun sürmesi halinde ilk etkiler enerji fiyatları üzerinden hissedilebilir. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki olası yükselişin Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerin maliyetlerini artırabileceğine dikkat çekti.

ENERJİ FATURASI ARTABİLİR

Enerji fiyatlarında yaşanabilecek yükselişin Türkiye’nin cari açığını artırabileceğini belirten Eğilmez, bu durumun enflasyon üzerinde de baskı oluşturabileceğini ifade etti. Özellikle petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt ve üretim maliyetlerini yükseltebileceği belirtiliyor.

ENFLASYON VE KUR BASKISI

Savaşın uzaması halinde küresel risk algısının artabileceğini belirten Eğilmez, bunun gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarını hızlandırabileceğini dile getirdi. Böyle bir senaryonun Türk lirası üzerinde baskı oluşturabileceği ve kurda oynaklığa yol açabileceği ifade edildi.

Savaşın Türkiye’ye faturası ne olur? Mahfi Eğilmez tek tek anlattı 2

HEM TİCARET HEM DE TURİZM ETKİLENEBİLİR

Savaşın bölgesel ticaret yolları ve turizm üzerinde de etkiler yaratabileceğine işaret eden Eğilmez, jeopolitik risklerin artmasının turist akışını ve dış ticareti olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Ekonomistler, küresel gerilimin uzaması halinde Türkiye ekonomisinin enerji maliyetleri, enflasyon ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar üzerinden etkilenebileceğini değerlendiriyor.

