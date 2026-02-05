FİNANS

Schengen’de yeni dönem! 90 gün kuralına esneklik geliyor

Avrupa Komisyonu, nitelikli iş gücünü Avrupa Birliği’ne çekmek ve ekonomik faaliyetleri hızlandırmak amacıyla Schengen vizesine yönelik yeni bir strateji taslağı yayımladı. Taslakta, stratejik meslek grupları için "180 günde 90 gün" kalış sınırının esnetilmesi planlanıyor.

Cansu Çamcı

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ekonomisini canlandırmak ve küresel ölçekte nitelikli profesyonelleri bölgeye çekmek amacıyla Schengen vizesine ilişkin kapsamlı bir strateji taslağı hazırladı.

Yaklaşık 15 sayfadan oluşan belgede, kısa süreli ancak sık tekrar eden iş seyahatlerinde yaşanan vize ve süre sınırlamalarının kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Komisyon, mevcut sistemin parçalı, yavaş ve caydırıcı olduğuna dikkat çekerek, bu durumun AB’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün farklı pazarlara yönelmesine neden olduğunu vurguladı.

90 GÜN KURALI TARTIŞMAYA AÇILDI!

Mevcut uygulamaya göre Schengen Bölgesi’ne seyahat eden üçüncü ülke vatandaşları, herhangi bir 180 günlük dönemde en fazla 90 gün bölgede kalabiliyor. Bu sürenin aşılması halinde uzun süreli vize veya oturum izni alınması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu ise bu sistemin özellikle proje bazlı, geçici ya da döngüsel çalışma modeline sahip profesyoneller için iş süreçlerini zorlaştırdığını ve ekonomik faaliyetleri yavaşlattığını belirtiyor.

ALTI MESLEK GRUBU İÇİN YENİ MODEL!

Taslakta, AB içinde yerleşik yaşam kurmadan 90 günden uzun süre kalması gerekebilecek meslek grupları da net şekilde tanımlandı. Buna göre yeni modelin kapsaması planlanan meslek grupları şöyle sıralandı:

  • Turne ve organizasyonlar kapsamında seyahat eden sanatçılar
  • Uluslararası müsabakalara katılan sporcular
  • Sınır ötesi projelerde görev alan uzmanlar
  • AB sanayi ve hizmet sektörlerine destek veren profesyoneller
  • AB işletmelerine lojistik hizmet sağlayan tır şoförleri
  • Kısa süreli ancak tekrar eden görevlerde çalışan teknik ve operasyonel iş gücü

AB GENELİNDE ORTAK DÜZENLEME PLANI!

Avrupa Komisyonu, söz konusu meslek grupları için “uzatılmış kısa süreli konaklama” modelini içeren yeni bir yasal çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda, üye ülkeler ile üçüncü ülkeler arasında yürürlükte bulunan ikili anlaşmaların gözden geçirilmesi, zamanla kaldırılması ve yerlerine AB genelinde geçerli tek tip kuralların getirilmesi planlanıyor.

