FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar! GSS'li olanların başvuruları azaldı, iflasın pençesine düştüler

Genel Sağlık Sigortası kapsamında özel hastanelere başvuru sayısı 2015 yılında 90 milyona ulaşmasının ardından başvurular azalmaya başladı. Buna göre, 2024 sonunda 66 milyona kadar inen başvuruların 2010 yılındaki 71 milyon başvurunun altında kaldığı görülüyor. Sektör temsilcileri ise ücret tavanlarının yükseltilmemesi durumunda birçok hastanenin kapanma durumu ile karşı karşıya kalacaklarını söylüyor.

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar! GSS'li olanların başvuruları azaldı, iflasın pençesine düştüler
Ezgi Sivritepe

2006 yılında Genel Sağlık Sigortası'nda yapılan düzenleme ile anlaşmalı özel hastanelerden yararlanma şansı doğmuştu. Böylece, GSS'lilerin özel hastanelere başvuruları 2015’te 90.4 milyona kadar yükselmişti. Ancak, son dönemde düşüş ise dikkat çekiyor. Buna göre, 2025’in ilk 5 ayında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 8,16 oranında düşüş gerçekleşti. Toplam başvurular içinde 2010’da yüzde 26 olan ağırlık, zaman içinde dalgalansa da gerileyerek 2024 sonunda yüzde 10’a düştü.

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar! GSS li olanların başvuruları azaldı, iflasın pençesine düştüler 1

ANLAŞMALAR İPTAL EDİLİYOR

Ekonomim'in haberine göre, bazı özel hasteneler SGK’nın hasta başına ödemesinin düşük olduğu gerekçesiyle anlaşmalarını iptal etmeye başladı. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenen ilave ücret tavanları yanında, işlem başına Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödenen tutarın yükseltilmesine ilişkin görüş ayrılığı uzun süredir devam ediyor. Ağırlıklı olarak görece küçük hastaneler olmak üzere, genel olarak özel hastaneler bu alandaki gelirden mahrum olmamak için SGK ile anlaşma yaparak GSS kapsamında hasta kabul ediyor.

HASTANELER İFLAS EDİYOR!

Özel Hastaneler Platformu Başkanı Ömer Yavuz Namlı, SUT fiyatlarının “matematik olarak” tutmadığını, sadece kapanmalar değil, yakın zamanda 10’a yakın hastanenin konkordato ilan ettiğini söyledi.

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar! GSS li olanların başvuruları azaldı, iflasın pençesine düştüler 2

SUT fiyatlarının ya asgari ücrete ya da yeniden değerlemeye endekslenerek yükseltilmesi, bir komisyon marifetiyle kısa aralıklarla belirlenmesini öneren Namlı, özellikle Anadolu’daki hastaneler ve zincir hastane kuruluşları dışındaki hastanelerin ekonomik olarak darboğaza girdiğini söyledi.

"İKİ SEÇENEK VAR"

Namlı iki seçenekli bir durumun ortaya çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İki seçenekli bir durum ortaya çıkıyor, ya yaşamak, hayatta kalmak için vatandaştan alacaksınız, kural ihlal edeceksiniz, ya da kapanacaksınız. Çünkü maliyetler karşılanamıyor, her hastada zarar ediliyor”

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar! GSS li olanların başvuruları azaldı, iflasın pençesine düştüler 3

"ZENGİN HASTANESİ OLDU"

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, özel hastenelerin tekrar zenginlerin hastanesi olmaya başladığını belirterek şunları aktardı:

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar! GSS li olanların başvuruları azaldı, iflasın pençesine düştüler 4

"Özel hastaneler 2005 yılından itibaren halka hizmet verip halkın hastanesi oldular. Eskiden zenginlerin hastaneleriydi. Şimdi tekrar zenginlerin hastanesi olmaya başladılar. Sağlık Bakanlığı’nın acilen hastanelere kamu hastanelerinde olan kadroların benzerlerini vermesi gerekiyor. Yani yan dal uzmanlarının, örneğin gastroenterologların, daha çok medikal onkoloğun, daha çok çocuk psikiyatristi gibi kadroların verilmesi gerekiyor. Böylece özel hastaneler de hizmetlerinin sayısını çeşidini artırabilsin diye düşünüyorum"

Bahat, vatandaşların kamu hastanelerine yöneldiğini ve yoğunluğun artmasından dolayı memnuniyetin azalmaya başladığını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatlarında ralli devam ediyor: Uzmanlardan 5000 dolar tahmini!Altın fiyatlarında ralli devam ediyor: Uzmanlardan 5000 dolar tahmini!
Küresel piyasalar karışık seyrediyorKüresel piyasalar karışık seyrediyor

Anahtar Kelimeler:
sgk GSS hastane genel sağlık sigortası özel hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Sürücüler dikkat, büyük zam geldi! Yeni fiyatlarıyla tabela değişti

Sürücüler dikkat, büyük zam geldi! Yeni fiyatlarıyla tabela değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Çalışmalar başladı, emlak vergisine standart geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Çalışmalar başladı, emlak vergisine standart geliyor

Altın için ABD'li bankadan tavsiye!

Altın için ABD'li bankadan tavsiye!

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.