SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar! GSS'li olanların başvuruları azaldı, iflasın pençesine düştüler

2006 yılında Genel Sağlık Sigortası'nda yapılan düzenleme ile anlaşmalı özel hastanelerden yararlanma şansı doğmuştu. Böylece, GSS'lilerin özel hastanelere başvuruları 2015’te 90.4 milyona kadar yükselmişti. Ancak, son dönemde düşüş ise dikkat çekiyor. Buna göre, 2025’in ilk 5 ayında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 8,16 oranında düşüş gerçekleşti. Toplam başvurular içinde 2010’da yüzde 26 olan ağırlık, zaman içinde dalgalansa da gerileyerek 2024 sonunda yüzde 10’a düştü.

ANLAŞMALAR İPTAL EDİLİYOR

Ekonomim'in haberine göre, bazı özel hasteneler SGK’nın hasta başına ödemesinin düşük olduğu gerekçesiyle anlaşmalarını iptal etmeye başladı. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenen ilave ücret tavanları yanında, işlem başına Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödenen tutarın yükseltilmesine ilişkin görüş ayrılığı uzun süredir devam ediyor. Ağırlıklı olarak görece küçük hastaneler olmak üzere, genel olarak özel hastaneler bu alandaki gelirden mahrum olmamak için SGK ile anlaşma yaparak GSS kapsamında hasta kabul ediyor.

HASTANELER İFLAS EDİYOR!

Özel Hastaneler Platformu Başkanı Ömer Yavuz Namlı, SUT fiyatlarının “matematik olarak” tutmadığını, sadece kapanmalar değil, yakın zamanda 10’a yakın hastanenin konkordato ilan ettiğini söyledi.

SUT fiyatlarının ya asgari ücrete ya da yeniden değerlemeye endekslenerek yükseltilmesi, bir komisyon marifetiyle kısa aralıklarla belirlenmesini öneren Namlı, özellikle Anadolu’daki hastaneler ve zincir hastane kuruluşları dışındaki hastanelerin ekonomik olarak darboğaza girdiğini söyledi.

"İKİ SEÇENEK VAR"

Namlı iki seçenekli bir durumun ortaya çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



“İki seçenekli bir durum ortaya çıkıyor, ya yaşamak, hayatta kalmak için vatandaştan alacaksınız, kural ihlal edeceksiniz, ya da kapanacaksınız. Çünkü maliyetler karşılanamıyor, her hastada zarar ediliyor”

"ZENGİN HASTANESİ OLDU"

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, özel hastenelerin tekrar zenginlerin hastanesi olmaya başladığını belirterek şunları aktardı:



"Özel hastaneler 2005 yılından itibaren halka hizmet verip halkın hastanesi oldular. Eskiden zenginlerin hastaneleriydi. Şimdi tekrar zenginlerin hastanesi olmaya başladılar. Sağlık Bakanlığı’nın acilen hastanelere kamu hastanelerinde olan kadroların benzerlerini vermesi gerekiyor. Yani yan dal uzmanlarının, örneğin gastroenterologların, daha çok medikal onkoloğun, daha çok çocuk psikiyatristi gibi kadroların verilmesi gerekiyor. Böylece özel hastaneler de hizmetlerinin sayısını çeşidini artırabilsin diye düşünüyorum"

Bahat, vatandaşların kamu hastanelerine yöneldiğini ve yoğunluğun artmasından dolayı memnuniyetin azalmaya başladığını belirtti.