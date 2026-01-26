Shein açıkladı: Türkiye'deki satışlarına geçici bir süre ara verdi

Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan e-ticaret şirketi Shein, Türkiye pazarına yönelik faaliyetlerinde geçici bir durdurma kararı aldığını duyurdu.

"YAKIN GELECEKTE TÜRKİYE'DEKİ HİZMETLERİMİZE YENİDEN BAŞLAMAYI UMUYORUZ"

Shein, internet sitesindeki açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye'deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz. Bu durumun sizlerde yaratabileceği hayal kırıklığını anlıyoruz. Ancak, sizlere en son moda ve yaşam tarzı trendlerini sunmaya devam edebilmek adına, karşılaşılan bu engelleri aşmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Yakın gelecekte Türkiye'deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz. Süregelen desteğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçiniz"

Söz konusu açıklamada, Türkiye pazarına yeniden dönülmesi adına yürütülen çalışmalara vurgu yapılırken satışların yeniden ne zaman başlayacağına dair tarih verilmediği görüldü.

Ticaret Bakanlığı, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından gerçek kişiler adına gelen, kıymeti 30 avroya kadar eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırıldığını bildirmişti.