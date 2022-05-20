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Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Fiyatlar artacak mı?

20.05.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil piyasasındaki durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi. Bu gelişmeler çerçevesinde otomobil fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşlar ikinci el otomobile yöneldi. Öte yandan sektör temsilcilerinden ikinci el araç alacaklar için fiyat artışlarının yıl sonuna kadar devam edeceği uyarısı geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Fiyatlar artacak mı?

Yıla durağan başlyan otomotiv sektöründe rüzgar tersine döndü. Döviz kurlarındaki artış, çip krizi ve Rusya Ukranya arasındaki kriz otomobil sektörünü etkiledi. Sektördeki bu gelişmelerin ardından vatandaş ikinci el otomobile yöneldi ve satışlar artmaya başladı. Buna göre, satışlarda mart ayına kıyasla yüzde 29, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 34 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 39 artış kaydedildi. Fiyatlar ise ortalamada yüzde 4 arttı. Bununla beraber sektör temsilcilerinden talebin artmasıyla birlikte ikinci el otomobil araç fiyatlarında artışlarının yıl sonuna kadar devam edeceği uyarısı geldi.

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SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI ARTACAK MI?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunana İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: "2021 yılının Kasım ayından beri yaklaşık 3 ay 2. el otomobil piyasasında durağanlık yaşandı. Son 3 aydır da 2. otomobil piyasası tekrar hızlı günlerine geri döndü. Şu anda alım satım günlerimiz hareketli. Tabi buna bağlı olarak sıfır araç fiyatlarındaki sıkıntılar ikinci ele rağbeti artırıyor. Sıfır araçlarda yaşanan yükseliş ikinci el fiyatlarını da yukarıya taşıyor.

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3 ayda bazı araçlarda yüzde 15-20’ye varan fiyat artışları gözlenmekte. Bu fiyat artışları tahminimize göre yıl sonuna kadar devam edecek. 2. el otomobile talep de sürecek. Sıfır araçlarda yaşanan çip krizi ve yan sanayi maddelerinin olmayışı sıfır araçların piyasaya yeterince girmemesi ikinci el araçların fiyatlarının yükselmesini sağlıyor.

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ARAÇ FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Şu an araçlardaki fiyat artışlarının sebebi enflasyonun yükselmesiyle birlikte insanlar araçları bir yatırım aracı gibi görüyor. İnsanlar otomobilleri böyle görmeye başlayınca bu piyasayı olumsuz yönde etkiliyor.

Burada diğer bir faktör de kayıt dışı alım satımların ileri boyutta artmasıdır. Sektör temsilcileri olarak biz bir an önce devletin bu konuya el atması gerektiğini düşünüyoruz. Kayıt dışılık emlakta olduğu gibi otomobilde de fiyatları speküle ediyor. Araç fiyatlarının artması bu şekilde kayıt dışı tarafından enflasyonun da yükselmesine sebep oluyor."

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