Şirketlerden 'konkor toto' oyunu! 50 bin dolar ile karar çıkıyor, Bakanlık harekete geçti

Son dönemde şirketlerin konkordato talepleri arttı. Bazı şirketler mali zorluklar nedeniyle bu kararı almak zorunda kalırken bazıları ise fırsatçılık peşinde. Buna göre, gereğinden fazla borçlanarak , stokları ucuza kırdır, nakitle gayrimenkul alıp devret, bilirkişiyi sisteme dahil edip konkordatoyu alarak borçlarını öteliyorlar.

Ezgi Sivritepe

Mahkeme gözetiminde ilerleyen konkordato süreci, iflas öncesi son çıkış olarak kullanılsa da şirketlerden kötü haberler maalesef geliyor. Bazı şirketler ekonomik zorluklar nedeniyle mahkemeye başvursa da bazı başvuruların ise kötü niyetli olduğu tespit edildi. Küçük üreticiyi yıpratan bu süreç için ise iş dünyasında "konkor toto" ismi dahi takıldı.

Sabah'ın haberine göre ise hileli süreç şu şekilde ilerliyor:

  • Kötü niyetli şirketler ilke etapta ticari hacimlerinin üzerinde borçlanıyor.
  • Bu borçlanma bankalar ve piyasadan ürün çekmekle devam ediyor.
  • Alınan ürün değerinin altında piyasaya kırdırılarak nakde döndürülüyor.
  • Bu nakitlerle gayrimenkul edinimi sağlanıp bu mal da başkasının üzerine kaçırılıyor.
  • Konkordato ilanından 6 ay ya da bir yıl öncesine kadar tüm hileli süreç tamamlanıyor.
  • Sonrasında finansal sıkıntı yaşadığı yönünde şirket içinden bilgi sızdırılıp, bir süre sonra mahkemeye başvuru yapılıyor.
  • Mahkemenin atadığı bazı bilirkişiler de sisteme dahil edilip istenilen rapor hazırlanılarak mahkemeye sunuluyor, yargı da yanıltılıyor.
  • Usulen her şeyin uygun olduğu raporla mahkeme konkordato ilanı veriyor.

İŞ DÜNYASINDA BİLİRKİŞİ BORSASI!

Bazı bilirkişiler ise şirketlerin istediği gibi rapor hazırlıyor. İstenilen raporu hazırlamak için ise 15 bin ila 50 bin dolar arasında rakamlar aldığı vurgulanıyor. Eğer konkordato isteyen şirket çok büyükse bu bilirkişi ücretleri çok daha yüksek seviyelere de çıkıyor. Konkordato ilanıyla borçlarını erteleten şirket, piyasaya olan yükümlülüklerini öteliyor. Olan ise küçük üretici, esnaf ve çalışanlara oluyor.

KANUN DEĞİŞECEK Mİ?

Konkordatoların bu kadar artmasından dolayı mağdur olan işletmeler ise Ticaret Bakanlığı'na rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı. Adalet Bakanlığı'nın da İcra İflas Kanunu'nda değişiklik öngören taslak çalışmasında konkordato müessesinde değişikliğe hazırlandığı öğrenildi.

Tüketici Konfederasyonu Vergi Komisyonu Üyesi Mali Müşavir İbrahim Kurban, konkordatonun borçlu firmayı avantajlı konuma getirdiğinin altını çizerek, "Mahkemelerce alınan konkordato kararlarının ekonomiye olan zararlı etkisini en düşük düzeye getirmek içi özellikle konkordato memurlarına çok büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

GÜVEN AZALIYOR

İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç ise konkordato süreci ile ilgili şu cümleleri kurdu:

"Banka borçlarını erteletiyor, piyasaya olan yükümlülüklerini öteleyip kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Bu tablo sadece alacaklıları değil, tüm piyasayı zehirliyor. Çünkü gerçek anlamda konkordatoya ihtiyacı olan firmaların da itibarını zedeliyor. Küçük işletmeler alacağını alamadığı için birer birer batıyor, piyasada güven duygusu kalmıyor. 'Herkes konkordatoya gidiyor, ticaret yapmak riskli' algısı giderek yayılıyor"

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
