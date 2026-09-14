12-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu yayınlandı!

Bu hafta Şok market raflarında kişisel bakım rüzgarı esiyor! Tıraş kategorisinde Gillette Blue3, Sensor 3 ve Permatik modelleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Saç bakımında Elidor, Clear, Bioblas, İpek ve Hobby şampuanları ile Urban Care, Morfose ve Palette boya çeşitleri öne çıkıyor. Ayrıca Nivea, Arko Nem kremler, Duru ve Palmolive duş jelleri ile Emotion, Blade ve Axe deodorantlar da uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gillette blue3 comfort slalom tıraş bıçağı 3'lü 168 TL

Gillette sensor 3 comfort tıraş bıçağı +4 yedek 245 TL

Gillette permatik tekli/banyo tıraş bıçağı poşet 5'li 80 TL

Emotion/blade roll on çeşitleri 50 ml 84,50 TL

Emotion/blade deodorant çeşitleri 150 ml 109 TL

Axe deodorant çeşitleri 150 ml 159 TL

Palmolive elixir duş jeli çeşitleri 500 ml 79 TL

Nivea men fresh active/kadın fresh natural deodorant 75 ml 1 alana 1 bedava

Duru duş jeli çeşitleri 450 ml 79 TL

Arko nem krem zeytinyağlı/avokado 150 ml 75 TL

Nivea soft bakım kremi 200 ml 95 TL

Elidor şampuan 400 ml/elidor saç kremi 350 ml çeşitleri 149 TL

Bioblas botanicoils sarımsak şampuanı 360 ml 129 TL

Clear şampuan çeşitleri 350 ml 159 TL

Hobby enerji saç jölesi sert 250 ml 119 TL

Urban care argan oil&keratin/hibiscus sıvı saç kremi 200 ml 132 TL

Palette saç boyası çeşitleri 139 TL

Morfose ultra strong saç spreyi 250 ml 175 TL

İpek şampuan ve saç kremi çeşitleri 480 ml 69 TL

Hobby şampuan ve saç kremi çeşitleri 500 ml 69 TL

Sensodyne gelişmiş beyaz yumuşak diş fırçası 1+1 160 TL

Sensodyne hassas bakım yumuşak diş fırçası 1+1 139 TL

Colgate gentle clean diş fırçası 1+1 120 TL

Colgate total orta diş fırçası 1+1 129 TL

Colgate bulut&deniz kızı çocuk diş fırçası 55 TL

Colgate üçlü etki diş macunu 75 ml 69 TL

Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 500 ml 129 TL

Colgate çocuk diş macunu 75 ml 99 TL

Signal white system diş macunu/güçlü beyazlık diş macunu 75 ml 72 TL

Sensodyne beyazlatıcı diş macunu 75 ml 160 TL

Sensodyne komple koruma diş macunu 75 ml 150 TL

Colgate advanced white charcoal diş macunu 75 ml 94,50 TL

Lady club vücut spreyi 250 ml 119 TL

Bu içerik 14 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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