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12-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu yayınlandı!
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12-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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12-22 Eylül 2026 tarihlerinde geçerli Şok aktüel kataloğunda uygun fiyatlar sizi bekliyor. Şokta bu hafta Gillette tıraş bıçağı, Elidor ve Clear şampuan çeşitleri ile Colgate diş macunlarında indirimler var. Peki, Şok aktüel ürünler listesinde başka neler var? Kişisel bakım ve kozmetik fırsatlarını incelemek için Şok katalog broşürüne göz atın. Şok ta bu hafta indirim broşürünü keşfetmek ve güncel Şok market listesine ulaşmak için hadi, içeriğe geçelim!

Bu hafta Şok market raflarında kişisel bakım rüzgarı esiyor! Tıraş kategorisinde Gillette Blue3, Sensor 3 ve Permatik modelleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Saç bakımında Elidor, Clear, Bioblas, İpek ve Hobby şampuanları ile Urban Care, Morfose ve Palette boya çeşitleri öne çıkıyor. Ayrıca Nivea, Arko Nem kremler, Duru ve Palmolive duş jelleri ile Emotion, Blade ve Axe deodorantlar da uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Gillette blue3 comfort slalom tıraş bıçağı 3'lü 168 TL

12-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu yayınlandı! 1

  • Gillette sensor 3 comfort tıraş bıçağı +4 yedek 245 TL
  • Gillette permatik tekli/banyo tıraş bıçağı poşet 5'li 80 TL
  • Emotion/blade roll on çeşitleri 50 ml 84,50 TL
  • Emotion/blade deodorant çeşitleri 150 ml 109 TL
  • Axe deodorant çeşitleri 150 ml 159 TL
  • Palmolive elixir duş jeli çeşitleri 500 ml 79 TL
  • Nivea men fresh active/kadın fresh natural deodorant 75 ml 1 alana 1 bedava
  • Duru duş jeli çeşitleri 450 ml 79 TL
  • Arko nem krem zeytinyağlı/avokado 150 ml 75 TL
  • Nivea soft bakım kremi 200 ml 95 TL

Elidor şampuan 400 ml/elidor saç kremi 350 ml çeşitleri 149 TL

12-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu yayınlandı! 2

  • Bioblas botanicoils sarımsak şampuanı 360 ml 129 TL
  • Clear şampuan çeşitleri 350 ml 159 TL
  • Hobby enerji saç jölesi sert 250 ml 119 TL
  • Urban care argan oil&keratin/hibiscus sıvı saç kremi 200 ml 132 TL
  • Palette saç boyası çeşitleri 139 TL
  • Morfose ultra strong saç spreyi 250 ml 175 TL
  • İpek şampuan ve saç kremi çeşitleri 480 ml 69 TL
  • Hobby şampuan ve saç kremi çeşitleri 500 ml 69 TL

Sensodyne gelişmiş beyaz yumuşak diş fırçası 1+1 160 TL

12-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu yayınlandı! 3

  • Sensodyne hassas bakım yumuşak diş fırçası 1+1 139 TL
  • Colgate gentle clean diş fırçası 1+1 120 TL
  • Colgate total orta diş fırçası 1+1 129 TL
  • Colgate bulut&deniz kızı çocuk diş fırçası 55 TL
  • Colgate üçlü etki diş macunu 75 ml 69 TL
  • Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 500 ml 129 TL
  • Colgate çocuk diş macunu 75 ml 99 TL
  • Signal white system diş macunu/güçlü beyazlık diş macunu 75 ml 72 TL
  • Sensodyne beyazlatıcı diş macunu 75 ml 160 TL
  • Sensodyne komple koruma diş macunu 75 ml 150 TL
  • Colgate advanced white charcoal diş macunu 75 ml 94,50 TL
  • Lady club vücut spreyi 250 ml 119 TL

Bu içerik 14 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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