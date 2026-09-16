ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 16 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

16-22 Eylül tarihleri arasında ŞOK reyonlarında elektronik, ev ve mutfak kategorilerinde cazip fırsatlar yer alıyor. Kataloğun öne çıkanlarında Alpina cam ankastre set, Philips dikey süpürge, Skytech 4K QLED TV, Kiwi halı/koltuk yıkama makinesi ve Columbia ayakkabılar dikkat çekiyor. Ayrıca Stanley termoslar, Paşabahçe borcamlar, Arzum küçük ev aletleri, Luxin valiz çeşitleri ile banyo ve ev düzenleme ürünleri de satışta. İşte detaylar!
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Haftanın gıda fırsatları
Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
Stanley the iceflow pipetli termos bardak 0,7 l 1,750 TL
- Stanley the legendary classic termos 0,94 l 2,750 TL
- Papilla ocak üstü tost makinesi 999 TL
- Emaye kızartma tavası 425 TL
- Kapaklı güveç tencere 175 TL
- Dolma taşı - sıpsıe 75 TL
- Sırlı kase 4'lü 100 TL
- Paşabahçe ramekin kase 6'lı 225 TL
Alpina cam ankastre set 8,799 TL
- Philips powercyclone kablosuz dikey süpürge 10,499 TL
- Skytech 55'' 139 ekran 4k qled whale tv 18,999 TL
- Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi 4,299 TL
- Arzum pera seramik tabanlı ütü 1,399 TL
- Arzum okka minio türk kahvesi makinesi 1,699 TL
Standlı banyo seti 5 parça 450 TL
- Mini ütü masası 499 TL
- Deri kulplu kapaklı kutu 23 litre 299 TL
- Çok amaçlı kapaklı kutu 125 TL
- Çamaşır selesi 35 litre 250 TL
- Silikon mandal 10'lu 50 TL
- Çift hazneli diş fırçalık 199 TL
Nako bonbon lüks yumak 2'li 100 TL
- Nako bonbon kristal yumak 2'li 100 TL
- Bambu kapaklı sepet orta boy 299 TL
- Bambu kapaklı sepet küçük boy 250 TL
- Bambu kapaklı sepet büyük boy 350 TL
- Dinarsu emboss banyo paspas seti 2'li 449 TL
Columbia voyager flx pct ayakkabı erkek siyah/beyaz 5,999 TL
- Columbia benson crz ayakkabı erkek beyaz/siyah 4,999 TL
- Columbia konos trs outdry ayakkabı kadın mavi 6,999 TL
- Columbia vertisol trail ayakkabı erkek bej 5,999 TL
- Columbia voyager flx ayakkabı erkek beyaz 5,999 TL
- Columbia vertisol trail ayakkabı kadın ekru 4,999 TL
- Columbia bahama x relaxed ayakkabı erkek gri/kahverengi 4,999 TL
- Columbia bethany crz ayakkabı kadın beyaz 4,999 TL
Arzum tost ve ızgara makinesi 5,099 TL
- Simfer retro dijital 20 l mikrodalga fırın 3,749 TL
- Arzum shake'n take duo kişisel blender siyah 2,599 TL
- Arzum steamlux buharlı ütü 3,399 TL
- Simfer clean power s4 yatay toz torbasız elektrikli süpürge 3,849 TL
- Garaj home elmas tv sehpası 2,099 TL
- Arzum steamart plus buhar kazanlı ütü 9,399 TL
- Garaj home damla 2 kapaklı çekmeceli dolap 4,699 TL
- Garaj home nisa tek kişilik karyola 4,699 TL
Bu içerik 16 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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