ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 16 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

16-22 Eylül tarihleri arasında ŞOK reyonlarında elektronik, ev ve mutfak kategorilerinde cazip fırsatlar yer alıyor. Kataloğun öne çıkanlarında Alpina cam ankastre set, Philips dikey süpürge, Skytech 4K QLED TV, Kiwi halı/koltuk yıkama makinesi ve Columbia ayakkabılar dikkat çekiyor. Ayrıca Stanley termoslar, Paşabahçe borcamlar, Arzum küçük ev aletleri, Luxin valiz çeşitleri ile banyo ve ev düzenleme ürünleri de satışta. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Stanley the iceflow pipetli termos bardak 0,7 l 1,750 TL

Stanley the legendary classic termos 0,94 l 2,750 TL

Papilla ocak üstü tost makinesi 999 TL

Emaye kızartma tavası 425 TL

Kapaklı güveç tencere 175 TL

Dolma taşı - sıpsıe 75 TL

Sırlı kase 4'lü 100 TL

Paşabahçe ramekin kase 6'lı 225 TL

Alpina cam ankastre set 8,799 TL

Philips powercyclone kablosuz dikey süpürge 10,499 TL

Skytech 55'' 139 ekran 4k qled whale tv 18,999 TL

Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi 4,299 TL

Arzum pera seramik tabanlı ütü 1,399 TL

Arzum okka minio türk kahvesi makinesi 1,699 TL

Standlı banyo seti 5 parça 450 TL

Mini ütü masası 499 TL

Deri kulplu kapaklı kutu 23 litre 299 TL

Çok amaçlı kapaklı kutu 125 TL

Çamaşır selesi 35 litre 250 TL

Silikon mandal 10'lu 50 TL

Çift hazneli diş fırçalık 199 TL

Nako bonbon lüks yumak 2'li 100 TL

Nako bonbon kristal yumak 2'li 100 TL

Bambu kapaklı sepet orta boy 299 TL

Bambu kapaklı sepet küçük boy 250 TL

Bambu kapaklı sepet büyük boy 350 TL

Dinarsu emboss banyo paspas seti 2'li 449 TL

Columbia voyager flx pct ayakkabı erkek siyah/beyaz 5,999 TL

Columbia benson crz ayakkabı erkek beyaz/siyah 4,999 TL

Columbia konos trs outdry ayakkabı kadın mavi 6,999 TL

Columbia vertisol trail ayakkabı erkek bej 5,999 TL

Columbia voyager flx ayakkabı erkek beyaz 5,999 TL

Columbia vertisol trail ayakkabı kadın ekru 4,999 TL

Columbia bahama x relaxed ayakkabı erkek gri/kahverengi 4,999 TL

Columbia bethany crz ayakkabı kadın beyaz 4,999 TL

Arzum tost ve ızgara makinesi 5,099 TL

Simfer retro dijital 20 l mikrodalga fırın 3,749 TL

Arzum shake'n take duo kişisel blender siyah 2,599 TL

Arzum steamlux buharlı ütü 3,399 TL

Simfer clean power s4 yatay toz torbasız elektrikli süpürge 3,849 TL

Garaj home elmas tv sehpası 2,099 TL

Arzum steamart plus buhar kazanlı ütü 9,399 TL

Garaj home damla 2 kapaklı çekmeceli dolap 4,699 TL

Garaj home nisa tek kişilik karyola 4,699 TL

Bu içerik 16 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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