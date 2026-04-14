ŞOK'a Playstation 5 geliyor! 15 Nisan 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK Market bu hafta piknik ve kamp tutkunları için çeşitli çadırlar, katlanır sandalyeler, mangal ekipmanları ve termoslar öne çıkarken; mutfakta seramik tencerelerden pratik hazırlama kaplarına kadar geniş bir mutfak gereçleri bulunuyor. Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde temel ihtiyaçlara yönelik indirimli seçenekler yer alırken, teknoloji tarafında özellikle Apple ve HP markalı bilgisayarlar ile oyun konsolu gibi iddialı dijital fırsatlar dikkat çekiyor.
Çarşamba gıda fırsatları
- Mis lor peyniri 500 g 49 TL
- Mis yoğurt tam yağlı homojenize 1500 g 79 TL
- Deren tiryaki siyah çay 1 kg 199 TL
- Lio natürel sızma zeytinyağı 1 l 279 TL
- Vardarlı Feta tipi olgunlaştırılmış beyaz peynir 400 g 169 TL
- Ülker çokokrem kese 400 g 89 TL
- Müslümanoğlu dana fermente vakumlu kangal sucuk 180 g 1 koli alana 1 bedava 349 TL
- Anadolu mutfağı Mardin bulguru 1000 g 39 TL
- Anadolu mutfağı yerli pilavlık pirinç 2,5 kg 135 TL
- Danette 2'li vanilya aromalı ve çikolatalı 2x70 g 59 TL
- Vatan mısır konservesi 400 g 36 TL
- Vatan salatalık turşusu 670 g 44 TL
- Barilla pesto ve genovese sos 190 g 119 TL
- Gedik dondurulmuş piliç döner 200 g 99 TL
- Uno geleneksel lavaş 25 cm 390 g 79 TL
- Dr. Oetker bitter çikolatalı puding 111 g 34 TL
- Superfresh kayseri mantısı 400 g 95 TL
- Superfresh pizza tost klasik/cheddar 2x125 g 79 TL
- Mutfaktan Laviva spoonful 150 g 44 TL
- Mr. Beast crunch/milk chocolate 60 g 149 TL
- Kocatepe Türk kahvesi teneke 250 g 159 TL
- Algida Maraş usulü baklava/fıstık cenneti 440 ml 209 TL
- Algida Maraş usulü çikolata/sade 500 ml 165 TL
- Eti Browni intense 3'lü paket 72 TL
- Capybara çilek/muz aromalı çikolata 60 g 49 TL
- Cino bar poşet 250 g 59 TL
- Bebeto Bricks ekşi meyve aromalı yumuşak şeker 80 g 28 TL
- Tempa susam krokan 80 g 34 TL
- Cheetos Antep fıstığı tadında 75 g 29 TL
- Ülker Super Mix All Star 300,5 g 129 TL
- Haribo altın ayıcık/ayrık ekşi 175 g 39 TL
- Amigo tuzlu/tuzsuz siyah çekirdek 1 kg 84 TL
- Amigo dalından çiğ fındık 150 g 125 TL
- Lays karides kokteyl sos tadında 135 g 44 TL
- Patos mısır cipsi çeşitleri 105 g 50 TL
- Burn enerji içeceği 500 ml 49 TL
- Avoya elma&adaçayı/limon&limon çiçeği gazlı içecek 750 ml 59 TL
Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Çarşamba kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
- Elidor şampuan/saç kremi çeşitleri 400 ml 119 TL
- Cire Aseptine krem 300 ml 79 TL
- Johnson's bebek sabunu sütlü 90 g 24 TL
- Johnson's bebek yağı 200 ml 60 TL
- Urban Care hyaluronic/keratin maske 25 ml 29 TL
- Emotion/Blade deodorant çeşitleri 150 ml 110 TL
- Emotion/Blade roll on çeşitleri 50 ml 89 TL
- Colgate Gentle Clean diş fırçası 1+1 90 TL
- Colgate Extra Clean diş fırçası 1+1 62 TL
- Familia bambu katkılı kağıt havlu 6'lı 150 TL
- Familia bambu katkılı tuvalet kağıdı 16'lı 230 TL
- Cocoas organik Hindistan cevizi yağı 150 ml 199 TL
- Beyaz güvercin pratik mendil 150 yaprak 29 TL
- Colgate Max beyazlık diş macunu 50 ml 50 TL
- Colgate Max White diş macunu çeşitleri 75 ml 87 TL
- Beyaz güvercin dev havlu 39 TL
- Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 500 ml 95 TL
- Duru fresh banyo sabunu çeşitleri 600 g 99 TL
- Pril klasik elde bulaşık deterjanı 4 kg 165 TL
- Vanish oxi leke çıkarıcı renkliler için 1 l 189 TL
- Fakir halı ve koltuk şampuanı 1 l 79 TL
- Mintax yüzey temizlik havlusu 100'lü 69 TL
Kasa arkası indirimleri;
- La Vache Qui Rit üçgen peynir 300 g 129 TL
- Nescafe 3'ü 1 arada/2'si 1 arada 25'li paket 149 TL
- Calve ketçap 430 g 50 TL
- Ülker Biskrem Extra 230 g 45 TL
- Finish Quantum özel seri bulaşık makinesi kapsülü 45'li 189 TL
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
- Falez Sera Line seramik sahan 20 cm 499 TL
- Falez Sera Line seramik tava 26 cm 699 TL
- Falez Sera Line seramik derin tencere 22 cm 799 TL
- Semaver 430 krom çelik 4 l 1,399 TL
- Relax pompalı çelik termos 4,5 l 1,490 TL
- Relax çelik termos 2 l 499 TL
- Piknik seti 2 katlı 349 TL
- Piknik seti 30 parça 199 TL
- Piknik sepeti 199 TL
- Çay bardağı taşıma aparatı 129 TL
- Kapaklı pasta börek taşıma kabı 129 TL
- Kapaklı kek fanusu 129 TL
- Silikon buzluk çeşitleri 50 TL
- Bıçak çeşitleri 129 TL
- Meyve bıçağı 3'lü 129 TL
- Çöp şiş 100'lü 29 TL
- Saroz körüklü pipet jelatinli 50'li 39 TL
- Saroz kağıt tabak 10'lu 26 TL
- Saroz karton bardak 20'li 22 TL
- Kağıt bıçak/çatal/kaşık 8'li 12 TL
Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
- Akel elektrikli kapaklı ızgara 1,699 TL
- Kiwi elektrikli mangal tutuşturucu 349 TL
- Lüks mangal 40'lık 349 TL
- Lüks mangal 60'lık 499 TL
- Buzzy termos 20 l 849 TL
- Termal piknik çantası 12 l 149 TL
- Termal piknik çantası 23 l 179 TL
- Bio mangal kömürü 2 kg 319 TL
- Çok amaçlı piknik örtüsü 59 TL
- Piknik hasırı 349 TL
- Çocuk sandalyesi 149 TL
- Piranha 2'si 1 split hoparlör 799 TL
- Piranha MagSafe 5000 mAh powerbank 499 TL
- Esem comfort kadın terlik 349 TL
- Esem comfort erkek terlik 349 TL
Sizin için indirimli piknik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
- XL kamp sandalyesi 799 TL
- Kamp sandalyesi desenli 379 TL
- Kamp sandalyesi 349 TL
- Katlanır kare kamp masası 499 TL
- Lüks plaj/piknik sandalyesi 599 TL
- Plaj/piknik sandalyesi 349 TL
- Çocuk kamp sandalyesi 349 TL
- Kamp taburesi 119 TL
- Yapışan top oyuncağı 100 TL
- Badminton seti 149 TL
- Masa tenisi seti 149 TL
- Şarjlı ve ışıklı otomatik su tabancası 399 TL
- Altis futbol/voleybol/basketbol topu 199 TL
- El pervanesi sevimli hayvanlar 59 TL
- Kapibara baloncuk makinesi 299 TL
- Mounty 4-6 kişilik otomatik çadır 2,490 TL
- Mounty 3-4 kişilik otomatik çadır 1,290 TL
- Mounty 3-4 kişilik çadır 899 TL
- Mounty kamp baltası 319 TL
- Mounty kamp bıçağı 299 TL
- Altis çift kişilik şişme yatak 999 TL
- 5'li karabina seti 119 TL
- Karabinalı paslanmaz çelik bardak 219 TL
- Çelik çok amaçlı çakı 199 TL
- Çok fonksiyonlu el aleti 449 TL
- Şişme kamp yastığı 100 TL
- Kamp lambası 149 TL
- Kamp halatı 10 m 199 TL
- Ledli kafa lambası 50 TL
- Kreuzer doppio şarjlı led el feneri 149 TL
Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
- HP Probook 440 G10 notebook 33,999 TL
- MacBook Air 13" M4 512 GB gece yarısı 60,999 TL
- Sony PlayStation 5 Digital Edition 825 GB 37,999 TL
- Apple Airpods 4. nesil kulaklık 7,399 TL
- Samsung Galaxy A17 5G 128 GB siyah 11,699 TL
Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
- FujiPlus 18000 BTU siyah duvar tipi inverter klima 34,999 TL
- FujiPlus 12000 BTU siyah duvar tipi inverter klima 24,999 TL
- Samsung Premium AR12BXFCMWK/SK 12000 BTU klima 39,999 TL
- FujiPlus 9000 BTU beyaz duvar tipi inverter klima 21,999 TL
Sizin için indirimli vantilatör ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 14 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.