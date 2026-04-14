ŞOK'a Playstation 5 geliyor! 15 Nisan 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK Market bu hafta piknik ve kamp tutkunları için çeşitli çadırlar, katlanır sandalyeler, mangal ekipmanları ve termoslar öne çıkarken; mutfakta seramik tencerelerden pratik hazırlama kaplarına kadar geniş bir mutfak gereçleri bulunuyor. Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde temel ihtiyaçlara yönelik indirimli seçenekler yer alırken, teknoloji tarafında özellikle Apple ve HP markalı bilgisayarlar ile oyun konsolu gibi iddialı dijital fırsatlar dikkat çekiyor.

Çarşamba gıda fırsatları

Mis lor peyniri 500 g 49 TL

Mis yoğurt tam yağlı homojenize 1500 g 79 TL

Deren tiryaki siyah çay 1 kg 199 TL

Lio natürel sızma zeytinyağı 1 l 279 TL

Vardarlı Feta tipi olgunlaştırılmış beyaz peynir 400 g 169 TL

Ülker çokokrem kese 400 g 89 TL

Müslümanoğlu dana fermente vakumlu kangal sucuk 180 g 1 koli alana 1 bedava 349 TL

Anadolu mutfağı Mardin bulguru 1000 g 39 TL

Anadolu mutfağı yerli pilavlık pirinç 2,5 kg 135 TL

Danette 2'li vanilya aromalı ve çikolatalı 2x70 g 59 TL

Vatan mısır konservesi 400 g 36 TL

Vatan salatalık turşusu 670 g 44 TL

Barilla pesto ve genovese sos 190 g 119 TL

Gedik dondurulmuş piliç döner 200 g 99 TL

Uno geleneksel lavaş 25 cm 390 g 79 TL

Dr. Oetker bitter çikolatalı puding 111 g 34 TL

Superfresh kayseri mantısı 400 g 95 TL

Superfresh pizza tost klasik/cheddar 2x125 g 79 TL

Mutfaktan Laviva spoonful 150 g 44 TL

Mr. Beast crunch/milk chocolate 60 g 149 TL

Kocatepe Türk kahvesi teneke 250 g 159 TL

Algida Maraş usulü baklava/fıstık cenneti 440 ml 209 TL

Algida Maraş usulü çikolata/sade 500 ml 165 TL

Eti Browni intense 3'lü paket 72 TL

Capybara çilek/muz aromalı çikolata 60 g 49 TL

Cino bar poşet 250 g 59 TL

Bebeto Bricks ekşi meyve aromalı yumuşak şeker 80 g 28 TL

Tempa susam krokan 80 g 34 TL

Cheetos Antep fıstığı tadında 75 g 29 TL

Ülker Super Mix All Star 300,5 g 129 TL

Haribo altın ayıcık/ayrık ekşi 175 g 39 TL

Amigo tuzlu/tuzsuz siyah çekirdek 1 kg 84 TL

Amigo dalından çiğ fındık 150 g 125 TL

Lays karides kokteyl sos tadında 135 g 44 TL

Patos mısır cipsi çeşitleri 105 g 50 TL

Burn enerji içeceği 500 ml 49 TL

Avoya elma&adaçayı/limon&limon çiçeği gazlı içecek 750 ml 59 TL

Çarşamba kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Elidor şampuan/saç kremi çeşitleri 400 ml 119 TL

Cire Aseptine krem 300 ml 79 TL

Johnson's bebek sabunu sütlü 90 g 24 TL

Johnson's bebek yağı 200 ml 60 TL

Urban Care hyaluronic/keratin maske 25 ml 29 TL

Emotion/Blade deodorant çeşitleri 150 ml 110 TL

Emotion/Blade roll on çeşitleri 50 ml 89 TL

Colgate Gentle Clean diş fırçası 1+1 90 TL

Colgate Extra Clean diş fırçası 1+1 62 TL

Familia bambu katkılı kağıt havlu 6'lı 150 TL

Familia bambu katkılı tuvalet kağıdı 16'lı 230 TL

Cocoas organik Hindistan cevizi yağı 150 ml 199 TL

Beyaz güvercin pratik mendil 150 yaprak 29 TL

Colgate Max beyazlık diş macunu 50 ml 50 TL

Colgate Max White diş macunu çeşitleri 75 ml 87 TL

Beyaz güvercin dev havlu 39 TL

Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 500 ml 95 TL

Duru fresh banyo sabunu çeşitleri 600 g 99 TL

Pril klasik elde bulaşık deterjanı 4 kg 165 TL

Vanish oxi leke çıkarıcı renkliler için 1 l 189 TL

Fakir halı ve koltuk şampuanı 1 l 79 TL

Mintax yüzey temizlik havlusu 100'lü 69 TL

Kasa arkası indirimleri;

La Vache Qui Rit üçgen peynir 300 g 129 TL

Nescafe 3'ü 1 arada/2'si 1 arada 25'li paket 149 TL

Calve ketçap 430 g 50 TL

Ülker Biskrem Extra 230 g 45 TL

Finish Quantum özel seri bulaşık makinesi kapsülü 45'li 189 TL

Falez Sera Line seramik sahan 20 cm 499 TL

Falez Sera Line seramik tava 26 cm 699 TL

Falez Sera Line seramik derin tencere 22 cm 799 TL

Semaver 430 krom çelik 4 l 1,399 TL

Relax pompalı çelik termos 4,5 l 1,490 TL

Relax çelik termos 2 l 499 TL

Piknik seti 2 katlı 349 TL

Piknik seti 30 parça 199 TL

Piknik sepeti 199 TL

Çay bardağı taşıma aparatı 129 TL

Kapaklı pasta börek taşıma kabı 129 TL

Kapaklı kek fanusu 129 TL

Silikon buzluk çeşitleri 50 TL

Bıçak çeşitleri 129 TL

Meyve bıçağı 3'lü 129 TL

Çöp şiş 100'lü 29 TL

Saroz körüklü pipet jelatinli 50'li 39 TL

Saroz kağıt tabak 10'lu 26 TL

Saroz karton bardak 20'li 22 TL

Kağıt bıçak/çatal/kaşık 8'li 12 TL

Akel elektrikli kapaklı ızgara 1,699 TL

Kiwi elektrikli mangal tutuşturucu 349 TL

Lüks mangal 40'lık 349 TL

Lüks mangal 60'lık 499 TL

Buzzy termos 20 l 849 TL

Termal piknik çantası 12 l 149 TL

Termal piknik çantası 23 l 179 TL

Bio mangal kömürü 2 kg 319 TL

Çok amaçlı piknik örtüsü 59 TL

Piknik hasırı 349 TL

Çocuk sandalyesi 149 TL

Piranha 2'si 1 split hoparlör 799 TL

Piranha MagSafe 5000 mAh powerbank 499 TL

Esem comfort kadın terlik 349 TL

Esem comfort erkek terlik 349 TL

XL kamp sandalyesi 799 TL

Kamp sandalyesi desenli 379 TL

Kamp sandalyesi 349 TL

Katlanır kare kamp masası 499 TL

Lüks plaj/piknik sandalyesi 599 TL

Plaj/piknik sandalyesi 349 TL

Çocuk kamp sandalyesi 349 TL

Kamp taburesi 119 TL

Yapışan top oyuncağı 100 TL

Badminton seti 149 TL

Masa tenisi seti 149 TL

Şarjlı ve ışıklı otomatik su tabancası 399 TL

Altis futbol/voleybol/basketbol topu 199 TL

El pervanesi sevimli hayvanlar 59 TL

Kapibara baloncuk makinesi 299 TL

Mounty 4-6 kişilik otomatik çadır 2,490 TL

Mounty 3-4 kişilik otomatik çadır 1,290 TL

Mounty 3-4 kişilik çadır 899 TL

Mounty kamp baltası 319 TL

Mounty kamp bıçağı 299 TL

Altis çift kişilik şişme yatak 999 TL

5'li karabina seti 119 TL

Karabinalı paslanmaz çelik bardak 219 TL

Çelik çok amaçlı çakı 199 TL

Çok fonksiyonlu el aleti 449 TL

Şişme kamp yastığı 100 TL

Kamp lambası 149 TL

Kamp halatı 10 m 199 TL

Ledli kafa lambası 50 TL

Kreuzer doppio şarjlı led el feneri 149 TL

HP Probook 440 G10 notebook 33,999 TL

MacBook Air 13" M4 512 GB gece yarısı 60,999 TL

Sony PlayStation 5 Digital Edition 825 GB 37,999 TL

Apple Airpods 4. nesil kulaklık 7,399 TL

Samsung Galaxy A17 5G 128 GB siyah 11,699 TL

FujiPlus 18000 BTU siyah duvar tipi inverter klima 34,999 TL

FujiPlus 12000 BTU siyah duvar tipi inverter klima 24,999 TL

Samsung Premium AR12BXFCMWK/SK 12000 BTU klima 39,999 TL

FujiPlus 9000 BTU beyaz duvar tipi inverter klima 21,999 TL

Bu içerik 14 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır.

