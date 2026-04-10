ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor! 11 Nisan 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok Market’e bu hafta her ihtiyaca yönelik oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Bebekler için OiOi ve Wee Baby markalı beslenme gereçleri ile Kanz tekstil ürünleri öne çıkarken, çocukları eğlendirecek Pilsan ve Fisher-Price markalı çok sayıda eğitici oyuncak raflarda yerini alıyor. Evini yenilemek isteyenler için Siemens ve Samsung markalı beyaz eşyalar ile Karcher ve Philips’in küçük ev aletleri de bu hafta sonu Şok'ta olacak!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

OiOi silikon bebek önlüğü 349 TL

OiOi silikon bebek önlüğü 349 TL

OiOi silikon bardak 149 TL

OiOi silikon renkli pipet 10'lu 149 TL

Win silikon başlıklı atıştırmalık kasesi 75 TL

Wee Baby kapaklı mama tabağı 169 TL

Wee Baby mama kaşığı 3'lü 100 TL

Wee Baby püre kaşığı 100 TL

Bebek ve çocuk askısı 6'lı 50 TL

Meyve rendesi 100 TL

Katlanabilir maşrapa 50 TL

Süt kupası 50 TL

Dökülmeyen mama tabağı 129 TL

Cam rende 100 TL

Kiwi çocuk diş fırçası 375 TL

Müslin panço 139 TL

Kanz bebek atlet body 75 TL

Kanz bebek kısa kol body jakarlı 89 TL

Yetişkin ve çocuk klozet kapağı 299 TL

Esem ışıklı çocuk terlik 349 TL

Kasa arkası indirimleri;

Lio çizik yeşil zeytin 119 TL

Domestos wc blok 75 TL

Domestos köpük gücü temizleyici 75 TL

Dalın bebek şampuanı 175 TL

Ülker saklıköy çikolatalı kremalı 49 TL

Sizin için indirimli bebek ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Pilsan midilli at 599 TL

Pilsan midilli at 599 TL

Pilsan bultak saat ve blok 199 TL

Pufu pelüş tırtıl 55 cm 399 TL

Pufu pelüş dinazor 100 cm 699 TL

Gokidy ilk motosikletim 449 TL

Gokidy yuvarlama kulesi patak 169 TL

Gokidy bultak otobüs 149 TL

Gokidy yürüyüş arkadaşım 129 TL

Gokidy sesli arkadaşım koala/fil 199 TL

Gokidy sevimli ördek kule 129 TL

Gokidy sevimli kurnaz tırtıl 79,95 TL

Gokidy tekerlekli yürüyüş arkadaşım 199 TL

Lisanslı puzzle 89,95 TL

Rakamlı yer karosu 299 TL

Lisanslı top 129 TL

Fisher-Price tummy time aynalı aktivite kitabı 129 TL

Fisher-Price bebeğinin ilk zeka kartları 119 TL

Fisher-Price bul tak puzzle 149 TL

Fisher-Price manyetik puzzle 169 TL

Fisher-Price hikaye kitabı 899 TL

Fisher-Price eğitici masalcı tırtıl 999 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Siemens 4 programlı inox bulaşık makinesi 22,499 TL

Siemens 4 programlı inox bulaşık makinesi 22,499 TL

Altus no frost buzdolabı 23,499 TL

Samsung 9 kg çamaşır kurutma makinesi 26,999 TL

Samsung 9 kg 1400 devir çamaşır makinesi 26,499 TL

Sizin için ev ve yaşam kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Karcher halı yıkama makinesi 15,499 TL

Karcher halı yıkama makinesi 15,499 TL

Karcher şarjlı dikey süpürge 12,999 TL

Philips erkek bakım seti 2,799 TL

Philips filtre kahve makinesi 2,799 TL

Philips katı meyve sıkacağı 5,999 TL

Sizin için indirimli Philips ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Karcher ürünlerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 10 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.