BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 10 Nisan 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM’in 10 Nisan kataloğu bahçe ve dış mekan seçkisiyle öne çıkıyor. Bahçe temasıyla; çeşitli solar aydınlatma sistemlerinden dekoratif rüzgar güllerine, saksı çeşitlerinden benzinli ağaç kesme motoru ve tırpan gibi profesyonel el aletlerine kadar pek çok ürün raflarda yerini alıyor. Ayrıca, 58 inç QLED ve 50 inç UHD televizyonlar, akıllı telefonlar ve küçük ev aletleriyle teknoloji meraklılarına; sandaletler, şık ev tekstili ürünleri ve pratik mutfak gereçleriyle de günlük ihtiyaçlara hitap eden geniş bir yelpaze bulunuyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
- 7 kanat rüzgar gülü 99 TL
- Metal dekoratif bisiklet 699 TL
- Cherry dekoratif metal saksı süsleri 129 TL
- Cherry dekoratif flamingo 99 TL
- Cherry dekoratif kelebek ~5 cm 59 TL
- Gardenware dekoratif kelebek ~6 cm 69 TL
- Gardenware dekoratif yusufçuk ~8,5 cm 99 TL
- Gardenware dekoratif kuş ~35 cm 199 TL
- Gardenware dekoratif kuş ~12 cm 69 TL
- Cherry dekoratif bahçe objeleri 99 TL
- Cherry bitki bağlama kurbağaları ~14 cm 59 TL
- Gardenware rüzgar gülü arılı 119 TL
- Gardenware rüzgar zili 159 TL
- Gardenware yapay sarmaşık ~210 cm 57,50 TL
- Gardenware dekoratif kediler ~16 cm 299 TL
- Işıklı duvara asılır bahçe balkon süsü 199 TL
- Civciv dekoratif askılı süs 159 TL
- Asılabilir hasır sepet ~16 cm 149 TL
- Örme dekoratif sepet 179 TL
- Ahşap kuş yuvası 219 TL
- Dijitsu 58 inç 4k uhd qled google tv 21,500 TL
- Dijitsu 50 inç 4k ultra hd google tv 14,500 TL
- Casper via x45 cep telefonu 8gb/256gb 9,500 TL
- Casper via m45 cep telefonu 6gb/128gb 6,990 TL
- Philips buharlı ütü azur 2,390 TL
- Heifer saç kurutma makinesi 890 TL
- Philips oneblade hibrit tıraş makinesi 999 TL
- Fakir dik durabilen süpürge lucky 1,990 TL
- Yaprak led ışık zinciri 99 TL
- Ambiyans projeksiyon led masa lambası 690 TL
- House Pratik el feneri hp108 229 TL
- Herevin bahçe saklama kutusu 699 TL
- Gardenware lale demeti 8'li 179 TL
- Su püskürtücü aparat 169 TL
- Bitki destek kafesi 69 TL
- Fidan bağlama teli 69 TL
- Fide dikme aparatı 39 TL
- Su püskürtücü 59 TL
- Milos root masa 675 TL
- Meron hazneli su pompası 199 TL
- Serinova ayaklı saksı 9,8 l 159 TL
- Tombik balkon saksısı 6,5 l 109 TL
- Oyuncak el arabası 149 TL
- Piccolo Mondi oyuncak bahçe alet seti 189 TL
- Cherry desenli bahçe alet seti 179 TL
- Çelik sulama kabı ~1 l 349 TL
- Bahçe makası 129 TL
- Çiçek makası 79 TL
- Bitki toprağı green life 10 l 49 TL
- Sakura saksı ~1,4 l 29 TL
- Sakura saksı ~2,4 l 39 TL
- Sakura saksı ~4,8 l 49 TL
- Dora saksı ~1,75 l 37 TL
- Dora saksı ~3 l 52 TL
- Dora saksı ~5 l 69 TL
- Sgs benzinli ağaç kesme motoru 4,490 TL
- Sgs benzinli motorlu tırpan 4,750 TL
- Ahşap saplı çelik keser 189 TL
- Ahşap saplı çapa çeşitleri 129 TL
- Uv filtreli koruyucu gözlük 39 TL
- Pürmüz seti 369 TL
- Köşe vidalama adaptörü mıknatıslı 169 TL
- Zebra nitril kaplı örme eldiven 39 TL
- Budama testeresi 199 TL
- Budama makası 245 TL
- Çalı fırçası 129 TL
- Çim biçme misinası yuvarlak 55 TL
- Dal budama makası 349 TL
- Somun adaptör seti 129 TL
- Freze matkap uç seti 129 TL
- Sağanak sulama hortumu 139 TL
- Cherry spiral hortum seti 339 TL
- Cherry esnek hortum seti 449 TL
- Makaralı hortum seti 439 TL
- Kelepçeli musluk başlığı 59 TL
- Plastik 3'lü sulama fıskiyesi 199 TL
- Cherry sulama hortum başlığı seti 159 TL
- Musluk hortum bağlantı aparatları 35 TL
- Musluk bağlantılı hortumlu sarma seti 799 TL
- Cherry bahçe sulama fıskiyesi şekilli 79 TL
- Meron solar aydınlatma sistemi 1,450 TL
- Meron 8 lambalı solar dekoratif çiçekli aydınlatma 499 TL
- Meron solar led saplama çiçek 79 TL
- Meron solar dekoratif saplama lamba 199 TL
- Cherry solar figürlü metal saplama 429 TL
- Cherry solar led 3 dal çiçek saplama 299 TL
- Cherry solar led saplama aydınlatma 55 TL
- Cherry solar kirpi aydınlatma 469 TL
- Meron 10 lambalı solarlı dekoratif ağaç aydınlatma 449 TL
- Meron solar duvar lambası 279 TL
- Meron solar dekoratif aydınlatma 329 TL
- Meron solar dekoratif yusufçuk lamba 199 TL
- Meron solar duvar aydınlatma 319 TL
- Meron solar şık duvar aydınlatma 379 TL
- Cherry solar sensörlü duvar lambası 189 TL
- Eq Deco solar yıldız ve üçgen lamba çeşitleri 189 TL
- Meron solar dekoratif saplama lamba renkli 249 TL
- Eq Deco dekoratif solar lamba 199 TL
- Eva sandalet kadın 129 TL
- Eva sandalet erkek 129 TL
- Eva sandalet çocuk (31-34) 99 TL
- Eva sandalet çocuk (24-29) 95 TL
- Çift toka terlik çocuk 99 TL
- Kalın taban tek bantlı terlik kadın 139 TL
- Kalın taban tek bantlı terlik erkek 139 TL
- Sauna terlik erkek 109 TL
- Sauna terlik kadın 109 TL
- Dagi t-shirt kadın 289 TL
- Dagi örme alt kadın 349 TL
- Dagi t-shirt erkek 289 TL
- Dagi dokuma alt erkek 349 TL
- Maisonette yüz havlusu 99 TL
- Maisonette el havlusu 69 TL
- Su emici paspas 99 TL
- Ayak havlusu 79 TL
- Düz dikişsiz bone 49 TL
- Fırfırlı dikişsiz bone 65 TL
- Flamlı eşarp 89 TL
- Yazma 89 TL
- Casilli külotlu çorap 169 TL
- Brita marella xl filtreli sürahi 899 TL
- Mini ütü masası 369 TL
- Standlı cam sıvı sabunluk seti 179 TL
- Ayaklı tatlı kasesi 3'lü 139 TL
- Desenli porselen çerezlik seti 4'lü 149 TL
- Çok amaçlı organizer çeşitleri 45 TL
- Paşabahçe tokio meşrubat bardağı 3'lü 89 TL
- Paşabahçe tokio su bardağı 3'lü 75 TL
- Paşabahçe irem çay takımı 12 parça 279 TL
- Metal tepsili çerezlik seti 139 TL
- Zenker yuvarlak kelepçeli kek kalıbı 349 TL
- Chef's sütlük ~14 cm 209 TL
- Chef's tek fiyat bıçak çeşitleri 109 TL
- Solingen simli meyve bıçağı 3'lü 125 TL
- Bambu değirmen tuzluk/baharatlık 179 TL
- Bambu sunumluk çeşitleri 99 TL
- Benante desenli bambu kesme/sunum tahtası 169 TL
- 4 parça silikon kaplı bambu servis seti 99 TL
- Decolove 3'lü katlanır dolap 1,390 TL
- Silikon kapak seti 6'lı 69 TL
- Kapaklı silikon buzluk 39 TL
- Okyanus Home dikdörtgen saklama kabı ~4,5 l 79 TL
- Okyanus Home dikdörtgen saklama kabı ~3 l 69 TL
Bu içerik 6 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.