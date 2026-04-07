ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor! 8 Nisan 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok marketin bu haftaki geniş ürün yelpazesi, mutfaktan spora, ev teknolojisinden kişisel bakıma kadar her ihtiyaca hitap ediyor. Pasta yapmayı sevenler için Piyale ve Dr. Oetker malzemeler ile Uno pastabanlar dikkat çekerken, Slazenger markalı spor kıyafetleri ve egzersiz ekipmanları evde formda kalmak isteyenlere hitap ediyor. Çocuklar için Kidzy marka bisiklet ve scooter seçenekleri öne çıkarken; Paşabahçe ürünleri ve Emsan mutfak gereçleri evlere şıklık katıyor. Ayrıca Samsung buzdolabı, Philips süpürge ve LG akıllı televizyon gibi büyük ev eşyaları da bu hafta Şok'ta yer alacak!
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Haftanın gıda fırsatları
- Mis tam yağlı süzme beyaz peynir 1 kg 185 TL
- Mis tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 g 179 TL
- Mis tam yağlı tost peyniri 500 g 169 TL
- Deren Rize çay 1 kg 199 TL
- Mis yoğurt yarım yağlı homojenize 2850 g 105 TL
- Mis labne 400 g 89 TL
- Danone Tocrush çilek aromalı yoğurt 42 TL
- Ülker Terem paket margarin 3x250 g 115 TL
- Lio salamura siyah zeytin 129 TL
- Banvit piliç nugget 115 TL
- Banvit piliç kokteyl sosis 1000 g 109 TL
- Vatan domates salçası 830 g 49 TL
- Vatan biberiye/acı biber turşusu 39 TL
- Onur's etli ekmek 440 g 249 TL
- Pidemiss kıymalı mini pide 149 TL
- Tat hardal 230 g 69 TL
- Wasa gevrek ekmek fibre 230 g 89 TL
- Anadolu Mutfağı osmancık pirinç 2,5 kg 159 TL
- Kinder Joy Tweety/Spiderman 20 g 36 TL
- Bisto drajeli kurabiye/kakaolu kurabiye 300 g 89 TL
- Şölen Luppo sufle çikolatalı 4x40 g 69 TL
- Şölen Luppo sandviç kek red velvet 182 g 69 TL
- Ülker Magma Hindistan cevizli/vişneli 14 TL
- Magnum mini çeşitleri 6 adet 269 TL
- Şölen Biscolata Ice & Fire 40 g 29 TL
- Fellas çikolata kaplı Antep fıstıklı meyve bar 59 TL
- Eti balık kraker 160 g 29 TL
- Ülker Yupo solucan/sihirli şapka 75 TL
- Cipso tırtıklı ranch sos aromalı/kokoreç tadında 120 g 44 TL
- Doritos/Ruffles/Lays taco/ketçap/peynir 54 TL
- Akmina mango & ananas 1 l 34 TL
- Amigo dalından kuru üzüm 500 g 84 TL
- Amigo siyah tuzlu/tuzsuz ayçekirdeği 400 g 42 TL
- Fuse Tea şeftali/mango-ananas 330 ml 29 TL
- Coca Cola 6x250 ml 175 TL
- Piyale kakaolu/bitter çikolatalı puding 17 TL
- Piyale çikolata parçalı puding 115 g 21 TL
- Piyale pasta kreması sade 140 g 27 TL
- Piyale hamur kabartma tozu 15'li 14 TL
- Piyale un 2 kg 49 TL
- Altınküp toz şeker 2 kg 69 TL
- Piyale çikolatalı sos 128 g 24 TL
- Piyale pudra şekeri 250 g 19 TL
- Piyale krem şanti 150 g 26 TL
- Piyale şekerli vanilin 15'li 14 TL
- Ülker bitter damla çikolata 120 g 99 TL
- Ülker kuvertür %54 bitter tablet 200 g 169 TL
- Uno pastaban kakaolu 3 kat 109 TL
- Anadolu Mutfağı Hindistan cevizi 50 g 24 TL
- Anadolu Mutfağı tarçın 90 g 24 TL
- Anadolu Mutfağı karbonat 100 g 9 TL
- Amigo kırık ceviz içi 150 g 149 TL
- Amigo kıyılmış fındık 100 g 89 TL
- Dr. Oetker hamur kabartma tozu 15'li 34 TL
- Dr. Oetker krem şanti 2'li + pudra şekeri 89 TL
- Dr. Oetker şekerli vanilin 15'li 24 TL
- Dr. Oetker pasta süsü çeşitleri 21 TL
- Dr. Oetker instant maya 3x10 g 22 TL
- Dr. Oetker pasta kreması sade/kakaolu 54 TL/25 TL
- Dr. Oetker kakao 50 g 49 TL
- Dr. Oetker çikolatalı sos 39 TL
- Dr. Oetker tatlı sos meyveli 25 TL
Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
- Newwell studio makeover makyaj sabitleyici 89 TL
- Newwell studio makeover allık 89 TL
- Newwell studio makeover lipgloss 89 TL
- Head & Shoulders şampuan çeşitleri 330 ml 134 TL
- Pia banyo lifi 24 TL
- Duru duş jeli lavanta/deniz esintisi 450 ml 79 TL
- Molped hijyen miks günlük ped 30'lu 42 TL
- Molped hijyen miks gece 18'li 69 TL
- Arko Men cool tıraş kremi 94 g 45 TL
- Arko Men klasik tıraş köpüğü 200 ml 64 TL
- Arko Men klasik tıraş jeli 200 ml 99 TL
- Arko Men cool tıraş kolonyası 250 ml 99 TL
- Ace klasik çamaşır suyu 2 l 89 TL
- Porçöz pas ve kireç çözücü 1 l 59 TL
- Asperox Sparx limon kokulu kaya tuzu 1,5 kg 65 TL
- Asperox Sparx bulaşık makinesi temizleyici 250 ml 65 TL
- Asperox Sparx parlatıcı + kurutucu 450 ml 65 TL
Kasa arkası indirimleri
- Bahçıvan labne 2x180 g 89 TL
- Nut Master kakaolu fındık ezmesi 720 g 129 TL
- Jacobs 3'ü 1 arada/2'si 1 arada kahve 16'lı 85 TL
- Sleepy extra yüzey temizlik havlusu 100'lü 65 TL
- Sleepy ıslak havlu 3x90 adet 85 TL
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Kidzy 16 jant çocuk bisikleti 3,590 TL
- Kidzy 20 jant çocuk bisikleti 3,790 TL
- Rookie led tekerlekli scooter 849 TL
- Emsan 2'li bambu kesme tahtası 199 TL
- The Bottle bigmug bubble 1200 ml 249 TL
- Paşabahçe estrella tatlı tabağı 6'lı 249 TL
- Paşabahçe tokio kase 3'lü 119 TL
- Paşabahçe frezya servis tabağı 3'lü 149 TL
- Petite patisserie ayaklı servis tabağı 27 cm 249 TL
- Bambu/Akasya sunum tabağı çeşitleri 149 TL
- Katlı süzgeç 75 TL
- Forever kalpli fotoğraf çerçevesi 149 TL
- Pipetli bardak 700 ml 50 TL
- Rakle cam motto kupa 230 cc 100 TL
Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Slazenger erkek modal tek alt ribanalı 449 TL
- Slazenger erkek modal t-shirt 349 TL
- Slazenger kadın kaşkorse kolsuz t-shirt 249 TL
- Slazenger kadın modal t-shirt düşük kol 349 TL
- Slazenger kadın modal kumaş tek alt geniş paça 349 TL
- Slazenger kadın ispanyol paça tek alt 399 TL
- Slazenger spor çantası 499 TL
- 2'li ribanalı soket çorap 59 TL
- 3'lü spor çorabı taban destekli 79 TL
- 3'lü desenli ribanalı çorap 100 TL
- Luxin abs kabin boy valiz antrasit 679 TL
- Luxin abs orta boy valiz antrasit 749 TL
- Luxin abs büyük boy valiz antrasit 869 TL
- Karıştır ve değiştir kitap çeşitleri 149 TL
- Minik keşifler kitap çeşitleri 149 TL
Sizin için indirimli Slazenger ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Masaj tabancası dijital ekranlı 899 TL
- Slazenger çift taraflı egzersiz minderi 299 TL
- Kiwi sporcu şarjlı blender 349 TL
- Karın kas aleti 299 TL
- Slazenger pilates egzersiz seti 169 TL
- Nbr egzersiz minderi 399 TL
- El/ayak bilek ağırlığı 2'li 229 TL
- Slazenger pilates çemberi 219 TL
- Rulmanlı atlama ipi 100 TL
- Çelik atlama ipi 119 TL
- Ayarlanabilir el yayı 149 TL
- Pilates bant 3'lü 129 TL
- Pilates mini loop bant 100 TL
- Egzersiz direnç bandı 129 TL
- Masaj barı 119 TL
- El direnç simidi 149 TL
- Jel göğüs genişletici/esneme lastiği 249 TL
- Masa tenisi seti 269 TL
Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Philips Powercyclone xb2142/10 toz torbasız süpürge 4,999 TL
- Tefal Xforce Flex 9.60 animal care ty2098wo süpürge 10,999 TL
- Philips hr2672/00 blender 2,599 TL
- Tefal gv9820 pro express buhar kazanlı ütü 14,499 TL
- Lg 65ut81006la 4k ultra hd 65 inç smart led tv 51,999 TL
Sizin için elektronik ürünlerinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Seg stw 902 büro tipi buzdolabı 6,999 TL
- Demirdöküm dt4 titanium dijital 80 lt termosifon 16,999 TL
- Samsung dv90dg52a0aeah 9 kg çamaşır kurutma makinesi 29,499 TL
- Samsung rt53dg7a14s9tr çift kapı no frost buzdolabı 45,999 TL
- Samsung dw60dg540fsr 4 programlı bulaşık makinesi 19,499 TL
Sizin için indirimli Samsung ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 7 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.