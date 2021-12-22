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Son Dakika... 2022 arabuluculuk ve serbest muhasebecilik, SMMM, YMM asgari ücret tarifesi belli oldu

22.12.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik işlemleri ve arabuluculuk faaliyetleri için 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret tarifeleri belli oldu. Arabuluculukta en düşük ücret 200 lira olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak.

Son Dakika... 2022 arabuluculuk ve serbest muhasebecilik, SMMM, YMM asgari ücret tarifesi belli oldu

Son Dakika Asgari Tarife Haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 95 lira ile 2 bin 218 lira arasında değişecek. Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 2 bin 757, değişiklikler için 2 bin 960 liraya kadar ödeme yapılabilecek.

ARABULUCULUK 2022 TARİFESİ

2022 yılı arabuluculuk ücret tarifesini belirleyen tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak tarife belli oldu.

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Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücret gerektirmeyecek.

Tarifeye göre, aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında ara bulucuya, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 200 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 420 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 450 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 480 lira ödenecek.

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ARABULUCULUK TARAF BAŞINA ÜCRETLER

Arabulucu ücreti ticari uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 390 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 800 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 820 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 840 lira olacak.

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Konusu para olan veya parayla değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya, üzerinde anlaşılan miktarın ilk 50 bin lirası için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6 ile birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9 ödeme yapılacak. Miktar yükseldikçe ödenecek tutar yüzdesel bazda düşecek.

Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.

Kaynak: İHA- AA

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