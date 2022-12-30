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Son dakika: 2022'nin son günlerinde Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı! 'Orta vadeli hedef...'

30.12.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yıl biterken Merkez Bankası '2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'ni yayımladı. Raporda orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğu vurgulandı. Öte yandan "dalgalı döviz kuru rejiminin" sürdürüleceği belirtildi.

Son dakika: 2022'nin son günlerinde Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı! 'Orta vadeli hedef...'

Son dakika haberi: Enflasyon hedefi Merkez Bankası tarafından duyuruldu. Orta vadeli hedefin yüzde 5 olarak sürdürüleceği belirtilen raporda ayrıca döviz kurlarının arz ve talep dengesine göre oluşturulacağına yer verildi. Ayrıca faiz kararlarının verildiği Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 2023'te her ay bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

ENFLASYON HEDEFİ AÇIKLANDI!

Rapordan öne çıkan maddeler şu şekilde:

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, sahip olunan tüm araçlar kullanılmaya devam edilecektir. Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar gözetilecektir. TCMB’nin bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi güçlendirilerek uygulanmaya devam edilecektir.

  • Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Enflasyon Raporu’nda açıklanan tahminler ara hedef olarak kullanılarak, para politikası enflasyonu orta vadeli hedefine kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

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"LİRALAŞMA HEDEFİ YÜZDE 60 OLARAK BELİRLENDİ"

  • TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecektir.

  • Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikalar, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının (TL) ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda, 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmiştir. Bankaların fonlama, teminat ve kredi kanallarını kullanım imkânları liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edilecektir.

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"DALGALI DÖVİZ KURU REJİMİ SÜRDÜRÜLECEK"

  • TL likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri (APİ) kanalıyla yapılan fonlamanın payı kademeli bir şekilde artırılacak ve APİ, fonlamanın temel unsuru haline getirilecektir.

  • Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetler, 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile desteklenecektir.

  • Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır.

"REZERVLERİN ARTIRILMASINA DEVAM EDİLECEK"

  • Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve rezervlerin artırılmasına devam edilecektir.

'DİJİTAL TÜRK LİRASI' MESAJI: İLERİ FAZLARA GEÇİLECEK

  • Dijital Türk Lirası Ağı üzerinde ilk ödemeler başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımları ile genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir.

  • TCMB, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir.

PPK AYDA 1 TOPLANACAK

Öte yandan faiz kararlarının verildiği PPK toplantılarının 2023'te gerçekleştirileceği tarihler de verildi. PPK, gelecek yıl 12 toplantı yapacak.

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PPK toplantı tarihleri:

19 Ocak
23 Şubat
23 Mart
27 Nisan
25 Mayıs
22 Haziran
20 Temmuz
24 Ağustos
21 Eylül
26 Ekim
23 Kasım
21 Aralık

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Enflasyon

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