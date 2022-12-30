Son dakika: 2022'nin son günlerinde Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı! 'Orta vadeli hedef...'

Son dakika haberi: Enflasyon hedefi Merkez Bankası tarafından duyuruldu. Orta vadeli hedefin yüzde 5 olarak sürdürüleceği belirtilen raporda ayrıca döviz kurlarının arz ve talep dengesine göre oluşturulacağına yer verildi. Ayrıca faiz kararlarının verildiği Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 2023'te her ay bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.
Rapordan öne çıkan maddeler şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, sahip olunan tüm araçlar kullanılmaya devam edilecektir. Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar gözetilecektir. TCMB’nin bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi güçlendirilerek uygulanmaya devam edilecektir.
TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecektir.
TL likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri (APİ) kanalıyla yapılan fonlamanın payı kademeli bir şekilde artırılacak ve APİ, fonlamanın temel unsuru haline getirilecektir.
Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetler, 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile desteklenecektir.
Dijital Türk Lirası Ağı üzerinde ilk ödemeler başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımları ile genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir.
Öte yandan faiz kararlarının verildiği PPK toplantılarının 2023'te gerçekleştirileceği tarihler de verildi. PPK, gelecek yıl 12 toplantı yapacak.
PPK toplantı tarihleri:
19 Ocak
23 Şubat
23 Mart
27 Nisan
25 Mayıs
22 Haziran
20 Temmuz
24 Ağustos
21 Eylül
26 Ekim
23 Kasım
21 Aralık