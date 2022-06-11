Son dakika: Akaryakıta üst üste zam! Araç sahipleri için kötü haber: Benzin litresi 30 liraya dayandı! (11 Haziran güncel benzin fiyatları)

Son dakika: Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurunun artmaya devam etmesiyle akaryakıta bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 28.44'e, Ankara ve İzmir'de 28.57'ye yükseldi.

Öte yandan Otogazın litre fiyatı ise İstanbul’da yaklaşık olarak 12,40 TL’ye yükseldi. Otogaz fiyatı iller, ilçeler ve bayiler arasında belirgin farklılık gösterebiliyor.

ZAMLAR ÜST ÜSTE GELDİ

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artarken, 2 Haziran tarihinde benzin 1 lira 22 kuruş, motorin 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı. 8 Haziran tarihinde ise motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş artmıştı.

AKARYAKIT ZAMMI BİR SENEDE YÜZDE 286'YI GEÇTİ

Motorine yapılan son zamla birlikte oran iyice geniledi. Bir yılda motorine yapılan zam yüzde 300'e dayandı.

PETROL FİYATLARI YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDİYOR

Hafta boyunca yükselişini hızlandırarak 125 doların üzerine çıkan petrol fiyatları haftanın son işlem gününde geriledi. Dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi Çin'in sınırlı da olsa yeni salgın önlemlerini devreye alması talep görünümünü bozarken petrol fiyatlarında da sınırlı geri çekilme yaşandı. ABD ham petrolü 121 doların altını görürken, Brent petrol de 122 dolara geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

