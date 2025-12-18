SON DAKİKA| Asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantının ardından bugün ikinci kez toplantı gerçekleştiriyor. 2026 asgari ücret rakamının belirlenmesi sürecinde milyonların merakla beklediği kritik Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı başladı. Bu toplantıda ekonomik veri ve raporların masaya yatırılması bekleniyordu.

BAKAN IŞIKHAN İLE ERGÜN ATALAY BİR ARAYA GELDİ!

TÜRK-İŞ masaya oturmayacağını günler öncesinden açıklamıştı. Son dakika gelişmesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay komisyonunun ikinci toplantısına dakikalar kala bir araya geldi. Bakan Işıkhan, toplantının ardından TÜRK-İŞ'in komisyona katılmayacağını açıkladı.

Dakikalar öncesinde yapılan görüşmenin ardından Bakan Işıkhan, asgari ücret için rakamların masaya geleceğini belirtti ve,"Çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ortak noktada anlaşacağız" ifadelerini de kullandı.

TÜRK-İŞ ise "Biz hala hala noktadayız" dedi.

ATALAY BUGÜN NE DEMİŞTİ?

Bugün Atalay ise asgari ücret görüşmeleri ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Atalay, "Bugün de toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Benim katılmayacağım yere arkadaşlarım da katılmazlar ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı. Emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak bizim görevimiz" sözlerini kullanmıştı.



KOMİSYON BİR ARAYA GELDİ!

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki 2. toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyordu.



ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI