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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET HABERLERİ… AK Partili kurmayların aklındaki rakam! Dikkat çeken kulis bilgisi geldi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

05.12.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Asgari ücret zammı ne olacak? Ocak zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu sadece günler sonra bir kez daha istişare masasında buluşacak. Kulislerde yeni asgari ücret için pek çok rakam konuşulurken, seçim bölgelerinde çalışmalarda bulunan AK Partililerin 16 bin lira üzerinden kulis yaptığı iddia edildi. Partide en az yüzde 50 artış olması gerektiğini söyleyenler olsa da bu rakamın işveren tarafından kabul edilmesinin zor olduğunu konuşuluyor.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET HABERLERİ… AK Partili kurmayların aklındaki rakam! Dikkat çeken kulis bilgisi geldi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanın hayatını derinden etkileyecek asgari ücrette geri sayım başladı. Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kulislerde konuşulan pek çok rakam var. Mart’ta yapılacak yer seçimler öncesi seçim bölgelerinde dolaşan AK Partililerin, asgari ücretin en az 16 bin lira olması gerektiği yolunda kulis yaptığı öne sürüldü

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Gazete Pencere’nin haberine göre, AK Parti kurmayları, asgari ücretteki artışın yüzde 40 civarında kalabileceğini belirtiyor. Kurmayların dilindeki rakam 16 bin lira. Partide en az yüzde 50 artış olması gerektiğini söyleyenler olsa da bu rakamın işveren tarafından kabul edilmesinin zor olduğunu konuşuluyor.

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VERGİ DESTEĞİ İÇİN TALEP VAR AMA...

Asgari ücrette devlet işverene 500 liralık destek sağlıyor. 2024 yılında bu desteğin sürmesi için işveren tarafının talebi olduğu biliniyor. Hükümet ise bu konuya ilişkin bir karar vermiş değil.

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İŞ DÜNYASININ TALEPLERİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ücretli çalışanların enflasyona karşı korunması gerektiğini belirterek, bu bağlamda enflasyon oranı artı refah payının çalışanlara verilmesi gerektiğini ifade etti. Bu yıl, yüksek enflasyon şartlarındaki gereklilik üzerine asgari ücrete 2 kere zam yapıldığını hatırlatan Aydın, "Ücretli çalışanların yüksek enflasyon dolayısıyla alım gücünün çok düştüğü bir ortamda, bu ikinci artış elzem olmuştu. Bu nedenle işverenler de ikinci artışı anlayışla karşılamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, çalışanları fiyat artışlarının altında ezdirmeyecek bir oranda belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Asmalı, "Bilhassa enflasyonist süreçlerde asgari ücretin belirlenmesine yönelik belirsizlikler artmakta, beklentiler farklılaşmaktadır. Söz konusu belirsizliklerin azaltılması ve spekülasyonların önüne geçilmesi için, asgari ücretin tespitinde kalıcı bir formülün bulunması elzemdir" ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA OLASI RAKAMLAR

  • Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda maaş 3 bin 420 lira artış gösterecek ve 14 bin 822 lira olacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması halinde maaş 3 bin 990 lira artacak ve 15 bin 392 lira olacak.
  • Asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 40 olursa maaş 4 bin 560 lira artacak ve 15 bin 962 lira olacak.
  • Yüzde 50 zam yapılması halinde ise asgari ücret 17 bin 103 lira olarak uygulanacak.
  • Asgari ücret yüzde 55 zam gelirse 17 bin 673 lira 10 kuruş, yüzde 60 zam gelirse ise 18 bin 243 lira 20 kuruş lira olacak.

TÜRK LİRASI (339)

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üyelerinden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle üç iştişare, bir karar olmak üzere dört toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 11 Aralık'ta yapılacak. İlk iki toplantı sonrası uzlaşma sağlanmazsa taraflar üçüncü toplantı için karar alacak.

Bu toplantı sonrası tüm rakamlar masaya yatırılacak. İşçi ve işveren arasında hakem olan hükümet burada belirleyici olarak en optimal düzeydeki ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

Aralık ayının son haftasında dördüncü toplantı sonrası 2024 asgari ücret zammı netleşecek.

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asgari ücret
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