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  4. SON DAKİKA | Asgari ücret için iki farklı enflasyon hesabı! 9 bin 350 TL ve 8 bin TL masada

SON DAKİKA | Asgari ücret için iki farklı enflasyon hesabı! 9 bin 350 TL ve 8 bin TL masada

04.12.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonların beklediği asgari ücret zam oranının açıklanmasına sayılı günler kaldı. 2023 yılı yaklaşırken "Asgari ücret ne kadar olacak" sorusunun yanıt bulması için ilk kritik toplantı ise 7 Aralık'ta. Bakan Bilgin'in 'enflasyon' açıklaması akıllara 2 formülü getirdi. Buna göre yeni zam oranı temmuzda uygulanan zam veya yıllık enflasyon baz alınarak belirlenecek. Kulislere sızan bilgi 9 binin üstünde bir rakamı ortaya koyarken Çalışma Bakanlığının anketinde ise 8 bin TL öne çıktı.

SON DAKİKA | Asgari ücret için iki farklı enflasyon hesabı! 9 bin 350 TL ve 8 bin TL masada

Son dakika haberi: Asgari ücret trafiği 7 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısıyla başlıyor. Milyonların gözü kulağı bu süreçte olacak. Asgari ücrete temmuzda yüzde 30 zam gelmiş, 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasıyla 2 formül gündeme geldi. TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'ın "kırmızı çizgi" olarak en az 7 bin 785 TL'yi rakamını öne sürmesiyle ise hesaplar yeniden yapıldı. İşte kulislere sızan son bilgilere göre "2023'te asgari ücret ne kadar olacak" sorusunun tartışıldığı formüller ve rakamlar...

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İKİ FORMÜL KONUŞULUYOR

Bakan Bilgin, asgari ücrete ne kadar zam geleceğiyle ilgili "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsun: Onların enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını vermişti. Bu açıklama, iki formülü gündeme taşıdı.

O VERİLER BAZ ALINIRSA...

Formüllerden biri asgari ücrete yıllık enflasyon oranında zam uygulanması. Show TV'de yer alan habere göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65-70 arasında. Böylelikle asgari ücret yıllık enflasyona göre belirlenirse milyonlarca kişinin yeni maaşı 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

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TÜRK-İŞ "KIRMIZI ÇİZGİSİNİ" BELİRLEDİ

Öte yandan TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine değinilirken 7 bin 785 TL rakamının "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayarak "Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" demiş ve "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" diye eklemişti.

TEMMUZDAKİ ZAM DA GÜNDEMDE

Masadaki ikinci formül ise temmuzdaki artışın yıllık enflasyona tamamlanması. Asgari ücrete temmuzda yüzde 30 zam yapılmıştı. Buna göre, ikinci formülün uygulanması durumunda asgari ücrete uygulanacak zam oranı yüzde 40 olacak.

'EN AZ YÜZDE 50' BEKLENTİSİ

Asgari ücrete en az yüzde 40 oranında zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu rakama 10 puanlık refah payı da eklenerek zam oranının yüzde 50'yi bulabileceği konuşuluyor.

İŞTE BAKANLIĞIN ANKETİNDE ÖNE ÇIKAN RAKAM

Çalışma Bakanlığı bir yandan işçi ve işverenin nabzını tutuyor. Yapılan ankette öne çıkan 8 bin TL olduğu kulislerden sızanlar arasında.

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