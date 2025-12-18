FİNANS

SON DAKİKA| Asgari ücret için rakamlar masaya geliyor! Bakan Işıkhan duyurdu, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ile görüştü

Asgari ücret görüşmelerinde son hız devam ediyor. TİSK'in katıldığı ancak TÜRK-İŞ'in masada bulunmadığı asgari ücret görüşmelerinde artık geri sayım başlıyor. İkinci toplantıya artık dakikalar kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay görüştü. Görüşme sonrası konuşan Bakan Işıkhan, asgari ücret için rakamların masaya geleceğini duyurdu. TÜRK-İŞ'in kararında ise bir değişiklik yok. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya gelecek. TÜRK-İŞ'in katılmadığı görüşmelerde 2026 asgari ücret zammı belli olacak. Nefeslerin tutulduğu zam görüşmelerinde son kararın ne olacağı merak ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TÜRK-İŞ masaya oturmayacağını günler öncesinden açıklamıştı. Son dakika gelişmesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay komisyonunun ikinci toplantısına dakikalar kala bir araya geldi.

TÜRK-İŞ'İN KARARI DEĞİŞMEDİ

İkilinin gerçekleştirdiği toplantıda TÜRK-İŞ'in kararında değişikliğin olmadığını Bakan Işıkhan açıkladı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: "RAKAMLAR KOMİSYONA GELECEK"

**Ayrıca, rakamların masaya geleceği de öğrenildi. Bakan Işıkhan, rakamların komisyona geleceğini de belirtti ve, "Çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ortak noktada anlaşacağız" ifadelerini de kullandı. Bakan Işıkhan, şu sözleri kullandı:

"TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. Geçen hafta bize ilettikleri katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Biz süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada HAK-İŞ Başkanı'nı ziyaret edip sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağız ve komisyona ileteceğiz.

TÜRK-İŞ Başkanı'nın yanındayım. Yakın zamanda da HAK-İŞ'e gidip onların görüşlerini, asgari ücretle ilgili önerilerini almak durumundayım. Rakam belli değil. Her zaman işçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim"

ATALAY BUGÜN NE DEMİŞTİ?

Bugün Atalay ise asgari ücret görüşmeleri ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Atalay, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini dile getirmiş, TÜRK-İŞ olarak komisyonda yer almalarına karşın asgari ücretin belirlenmesi noktasında bir yetkileri olmadığını kaydetmişti.

Atalay, toplantı ile ilgili şu sözleri sarf etmişti:

"Bugün de toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Benim katılmayacağım yere arkadaşlarım da katılmazlar ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı. Emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak bizim görevimiz"

Anahtar Kelimeler:
Ergün Atalay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
