Son dakika: Asgari ücret pazarlığında ilk kez rakam konuşacaklar! Komisyon öncesi Bakan Nebati’den dikkat çeken açıklama: ‘Böyle bir adım atılmasa iyi olur…’

Son dakika: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı için görüşmeler bu hafta da devam edecek. 14 Aralık’taki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısında tarafların ilk kez rakam telaffuz etmesi bekleniyor. 2023 asgari ücret zammının ne kadar olacağı netleşmeye başlarken son dakika açıklamaları da gelmeye devam ediyor. Peki asgari ücret 2023 ne kadar kaç TL olacak? İşte haberin ayrıntıları…

ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİNCİ TOPLANTI

Asgari ücret 2023 zammı için hükümet, işçi ve işveren bir kez daha toplanıyor. 14 Aralık Çarşamba günü bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. İkinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücretin 7 bin 500 ile 8 bin 500 arasında olması bekleniyor.

İLK RAKAMLAR TELAFFUZ EDİLECEK

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor. Ayrıca komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.

BAKAN NEBATİ’DEN ASGARİ ÜCRET YORUMU

Asgari ücret zammına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken Ekonomi Gazetesi’ne konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücret zammının enflasyon üzerindeki etkisine değinerek, “Asgari ücret artışı temmuz ayı ile birlikte yüzde 95’i buldu. Bu yılı yüzde 65 enflasyonla geride bırakacağız. Dolayısıyla asgari ücret artışı enflasyona 30 puan fark atmış olacak. Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir. Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adım da atılmasa iyi olur” dedi.

KAVCIOĞLU ASGARİ ÜCRETİN ENFLASYONA ETKİSİNİ AÇIKLADI

Ancak geçtiğimiz günlerde tam da bu konu üzerinde değerlendirmede bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

“Enflasyonu çok yüksek bazda etkileyen bir yapı söz konusu değil. Yüzde 30 üzerinde asgari ücret zammı verildiği dönemlerde yüzde 8,5 gibi bir enflasyon oluştu.”

KİM, NE KADAR ASGARİ ÜCRET ÖNERDİ?

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın anketine göre beklenti 7 bin 845 lira. CHP 2023 için asgari ücret önerilerinin 10 bin 128 lira olduğunu söyledi. İYİ Parti, bu rakamı 9 bin 600 lira olarak açıkladı. TÜRK-İŞ ise masaya 7 bin 785 lira ile oturdu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladı. TİSK de, herkesin mutabık olacağı rakama razı olduklarını dile getirdi.



