SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için rakamlar masada! Uzlaşma beklenen toplantı öncesi Türk-İş'ten açıklama

Asgari ücret zam oranı için nefesler tutuldu. Günlerdir merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı az önce başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda 2023 asgari ücret rakamı üzerinde işçi ve işveren kesimlerinin uzlaşması bekleniyor. Milyonlarca kişide heyecan yaratan açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yapmıştı. Bakan Bilgin kritik toplantıyı işaret ederek "İnşallah uzlaşma noktasını buluruz, değerlendireceğiz ve bir karara varacağız." diye konuşmuştu. Heyecanla beklenen toplantıya Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Çalışma Bakanlığı’nın oluşturduğu temsilciler katılıyor. Öte yandan toplantının başlamasına dakikalar kala Türk-İş'ten açıklama geldi. İşte 2023 asgari ücret zammıyla ilgili tüm detaylar...

Türkiye'de neredeyse gözler bugün yapılan kritik Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısına çevrildi. Rakamların masaya geleceği toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde saat 14.00'de başladı.

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN RAKAMLAR MASADA

Kritik toplantıda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) veT ürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) asgari ücret önerilerinin ele alınması bekleniyor.

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra bizde elimizdekini masaya dökeceğiz. İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Arzumuz bu yönde." dedi.

BAKAN BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRETTE UZLAŞI MESAJI

Asgari ücret zammı için işçi tarafı sürecin başından bu yana net bir tavır sergiliyor. TÜRK-İŞ, 7,785 TL’nin altı için ‘masada yokuz’ diyor. İşveren tarafı ise daha temkinli. Pazarlık masasında uzlaşı sinyali ise toplantıya saatler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den gelmişti. Bakan Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, “Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz” demişti.

Taraflar arasındaki söz konusu uzlaşmanın nasıl sağlanacağı bilinmezken toplantının ‘teknik’ konuların konuşulduğu son toplantı olması bekleniyor.

"BÖLGESEL VE MEDENİ DURUMA GÖRE ASGARİ ÜCRET" ÖNERİSİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan kritik toplantının başlamasına dakikalar kala dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, katıldığı canlı yayında daha önce gündeme gelen "bölgesel ve medeni duruma göre asgari ücret belirlensin" önerilerin değerlendirdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Yılmaz, "Bölgesel asgari ücret Türkiye'nin yapısına uygun değil. Doğu ve Güneydoğu'da daha asgari ücret demek bu. Bu da küçük şehirlerden büyükşehirlere göçü artıracaktır." diye konuştu.

"'MEDENİ DURUMA GÖRE ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ' EN UYGUN"

Medeni durumuna göre asgari ücret önerisinin de uygun olmadığını belirten Yılmaz," Bir diğer seçenek olarak medeni durumuna göre önerisi gündeme gelmişti. Bu yıl başında gelir vergisi kalktı, asgari geçim indirimi geçen yıl kalktı. Bu da TÜrkiye'nin yapısına uygun değil bence." dedi.

Meslek kodlarına göre asgari ücret önerisi üzerinde dikkat çeken ifadeler kullanan Yılmaz, "Bana göre en uygun öneri, meslek kodlarına göre asgari ücret tespiti olacaktır. Üniverisite mezunlarına, uzman sahibi olanlara daha hakkaniyletli bir asgari ücret maaşı verilebilir. Vasıfsız olana da daha az bir maaş verilebilir." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İPUCU

Vergi Uzmanı Muhammed Bayram da katıldığı bir televizyon programında asgari ücret zammı için kritik bir ipucu yakalandığını dile getirdi. “Hem işçi hem de işveren kesimini tatmin edecek bir rakam ortaya çıkacak” diyen uzman isim, “Buna ilişkin daha önce yaptığımız hesaplamalarda 8 bin liranın psikolojik sınır olduğunu söyledik. Aslında şöyle bir satır arası var. Geçtiğimiz gün lisans öğrencilerine verilen burslar arttırıldı. 850 liradan 1,250 TL’ye yükseltildi. Oradaki artış yüzde 47 oldu. Yani biz asgari ücret zam artış oranını yüzde 45 ila 50 arasında bekleyebiliriz. En düşük de yüzde 45 artarsa 7,975 lira yapar” ifadelerini kullandı.

SİGORTA PRİMİNİ GEÇ ÖDEYENE YÜZDE 10 GECİKME ZAMMI

Hükümet tarafında ise tüm çalışanların vergi dışı bırakılması yönünde bir çalışma yapıldığı ifade ediliyor. Kazanç tutarını yükseltecek senaryo hakkında da değerlendirmede bulunan Bayram, “Haziran ayı sonunda getirilen yasa ile hem asgari ücretlinin üzerinden hem de asgari ücret kadarlık diğer ücretlerin üzerinden vergi yükü kaldırıldı. Bununla beraber sigorta prim sorunu doğdu. Şu anda yüzde 14+1 işçinin, yüzde 17,5 işveren sigorta primi bulunuyor. Ancak işveren için düzenli ödeme yapıldığında geçerli bu oran. Eğer geç ödeme yaparsa indirim yapılan 5 puan gecikme zammı olarak geri alınıyor. Yüzde 5’lik sigorta priminin geç ödeyen işveren için yüzde 10’a yükseltilmesi durumu söz konusu. Şu an asgari ücrette 8 bin lira üzeri rakamlar konuşulduğu için vergi indirimlerinin daha da fazla olacağını düşünüyoruz. Zaten işverenin de buna ilişkin beklentisi var.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Ancak bugünkü toplantı sonrasında bir rakam telaffuz edilmesi beklenmiyor. Masadan çıkacak rakamın önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı belirtiliyor. Erdoğan’ın son dokunuşu yapacağı yeni asgari ücretin önümüzdeki günlerde milyonlar ile paylaşılması tahmin ediliyor.



