Son dakika: Asgari ücret zammı sonrası zincir marketlere 'etiket fiyatı' uyarısı! Bakan Muş: Genel müdürlerle bir araya gelip uyarıda bulunduk

Son dakika haberi: Zincir marketlerde 'etiket' oyununa geçit verilmiyor. Asgari ücret zammını fırsat bilen zincir marketlere yönelik yeni bir hamle gerçekleşti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete zam yapılması sonrası zincir marketlere etiket fiyatları üzerinden uyarı geldi.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Ticaret Bakanı Muş, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz."