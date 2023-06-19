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  4. SON DAKİKA | Asgari ücrete zam görüşmelerinde son durum! 'Türk-İş 15 bin 500 TL'lik teklifle gelecek' iddiası... Yüzde 30-45 arası zam pazarlığı

SON DAKİKA | Asgari ücrete zam görüşmelerinde son durum! 'Türk-İş 15 bin 500 TL'lik teklifle gelecek' iddiası... Yüzde 30-45 arası zam pazarlığı

19.06.2023 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zamla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonların merakla beklediği zam kararı için taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi. Kritik toplantıda bir rakamın konuşulmadığı belirtilse de rakamlar kulislere sızdı. Türk-İş'in asgari ücret teklifinin 15 bin 500 TL seviyesinde olacağı konuşulurken; yüzde 30 ile yüzde 45 arası bir zam için pazarlıkların sürdüğü iddia edildi. İşte asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler...

SON DAKİKA | Asgari ücrete zam görüşmelerinde son durum! 'Türk-İş 15 bin 500 TL'lik teklifle gelecek' iddiası... Yüzde 30-45 arası zam pazarlığı

Asgari ücret zam görüşmelerin de son dakika: Milyonların beklediği asgari ücret zammı için kritik ikinci toplantı bugün gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı. Kritik toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. Toplantıda herhangi bir rakamın konuşulmadığı belirtilirken, gözler 3. toplantıya çevrildi.

"BU HAFTA İNŞALLAH SONLANDIRACAĞIZ"

Yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyen asgari ücretle ilgili 3. toplantının bu hafta yapılacağı öğrenilirken, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, "Bu hafta inşallah sonuçlandıracağız" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM İÇİN MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?

Asgari ücrete yapılacak zam oranının bayramdan önce belirlenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenirken; masadaki rakamlar da kulislere sızdı.

Ekonomist Emin Bayram, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BengüTürk yayınına katılan Bayram şu ifadeleri kullandı;

"TÜRK-İŞ 15 BİN 500 TL'LİK BİR TEKLİFİ MASAYA GETİRECEKTİR"

"Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Onun için Türk-İş'in istekleri biraz yukarıda olacaktır. Önceki asgari ücreti belirlerken Türk-İş 9 bin TL istemiş, 8 bin 506 TL'de anlaşılmıştı. Şu anda 500 doların da üzerinde 15 bin 500 TL civarında bir teklifi masaya getireceklerini tahmin ediyorum.

TİSK'in talebi ise enflasyon oranına göre olacaktır. Haziran ayını da katarsak yüzde 17-18 seviyesinde bir enflasyon ortaya çıkacaktır. Ancak önceki dönemlerde asgari ücrete zam enflasyonun biraz daha üzerinde yapılmıştı.

"ZAM PAZARLIĞI YÜZDE 30-45 ARASINDA OLACAKTIR"

En düşük yüzde 30'luk zam şu an 'tamam' durumdadır. Yüzde 30 ile yüzde 45 arasındaki bir zam için pazarlık sürecektir."

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Asgari ücret için 15 bin TL talebi!Asgari ücret için 15 bin TL talebi!
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