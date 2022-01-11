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Son Dakika: Bakanlık duyurdu! Kurumlar vergisi istisnası geliyor

11.01.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, TL mevduatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmeye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Bakanlık duyurdu! Kurumlar vergisi istisnası geliyor

Son dakika haberi: TV mevduatlarıyla ilgili çok sayıda kişi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlemeleri çerçevesinde Türk lirasına dönüştürmeleri halinde bu suretle açılacak TL mevduat ve katılım hesaplarında en az üç ay vadeli olarak değerlendirebilecek.

Merkez Bankası'ndan TL mevduat hesaplarına dönüşümle ilgili son dakika açıklamasıMerkez Bankası'ndan TL mevduat hesaplarına dönüşümle ilgili son dakika açıklaması

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Bakanlığın hazırladığı taslak kapsamında, kur değerlemesi sonucu hesaplanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek.

Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna olacak.

Türk lirasına dönüştürme işleminin 17 Şubat 2022 tarihine kadar yapılması durumunda, 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilecek.

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ALTININ TL'YE DÖNÜŞÜMÜNDEN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR DA DESTEK KAPSAMINDA

Ayrıca kurumlar vergisi mükellefleri, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirebilecek.

Böylelikle elde edilen Türk lirası varlığının en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşacak kazançlar ve vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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