SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam! İstanbul'da benzin ve motorinin litre fiyatı...

Son dakika: Benzin ve motorine zam! Benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruşluk yapılacak zam, gece yarısından itibaren geçerli olacak. İşte son dakika haberinin detayları...
Benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruşluk zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.
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