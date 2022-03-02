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SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam! İstanbul'da benzin ve motorinin litre fiyatı...

02.03.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) son dakika açıklaması geldi. EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yapılacağını belirtti. 3 Şubat itibarıyla benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruşluk zam yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam! İstanbul'da benzin ve motorinin litre fiyatı...

Son dakika: Benzin ve motorine zam! Benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruşluk yapılacak zam, gece yarısından itibaren geçerli olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | BENZİN VE MOTORİNE ZAM! İŞTE İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA ZAMLI FİYATLAR

Benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruşluk zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.

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Ayrıca, Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.

Son Dakika: EPGİS duyurdu! LPG oto gaza zam geldi EPGİS duyurdu! LPG oto gaza zam geldi


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