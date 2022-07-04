FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Biri %225 diğeri %269... Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada! %100 arttı

SON DAKİKA: Biri %225 diğeri %269... Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada! %100 arttı

04.07.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, brent petroldeki artış ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki fiyatlar sürekli güncelleniyor. Geçen hafta 30 TL bandına çıkan motorin, düşüşe geçti. Yapılan araştırmaya göre bir sene içinde benzine %225, motorine %269 zam geldiği tespit edildi. Asıl tehlike ise otomobillerde! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Biri %225 diğeri %269... Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada! %100 arttı

Motorin ve benzin fiyatlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul'da bugün benzinin litresi 25.29 TL'den satışa sunulurken geçen sene bu rakam 7.74 TL, yılbaşında ise 12.29 TL'ydi. Bu durum aradaki farkı özetler nitelikte. Motorinde de benzer bir durum var. Otomobilde ise yedek parça sıkıntısı artarak devam ediyor.

BENZİN %225, MOTORİN %269! ARADAKİ FARK...

Son bir yılda fiyatı en çok artan ürünler arasında akaryakıt başı çekiyor. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da bir sene önce 7.74 TL, yılbaşında 12.29 TL'den satılıyordu. Benzine %225 oranında zam yapıldı. Benzin, 25.29 TL'den satılıyor.

1212

Aynı şekilde motorin fiyatlarında da büyük bir değişim söz konusu. Motorinde yıllık zam oranı %269 oldu. Bir sene önce İstanbul'da motorinin fiyatı 7.22 TL, yılbaşında ise 11.43 TL noktasındaydı. Bugün İstanbul'da motorinin litresi 26.75 TL'den satılıyor.

OTOMOBİLDE BÜYÜK TEHLİKE! %100 ARTTI...

Dünya genelinde otomotiv endüstrisinde yaşanan fiyat artışları, yedek parça sektörüne de yansıyor. Tedarik zincirinde büyük problemlere neden olan hammedde krizinin artık pandemi şartlarından bağımsız şekilde yön aldığı belirtiliyor.

Hammaddeyi elinde tutan ülkelerin stratejik beklentileri de otomotiv piyasasında fiyatları artırıyor. Yedek parça sektöründe faaliyet gösteren Motor Aşin'in CEO'su Saim Aşçı, 'Yükselen lojistik ve enerji maliyetlerine hammadde krizi de eklenince yedek parçada maliyet sadece bir yılda %100'den fazla artış gösterdi' dedi.

iStock-1221246758

Otomobil fiyatlarında da artış olduğunu söyleyen Aşin, '10 yıl içinde fiyatı ortalama 40 bin Euro olan premium bir otomobilin bugün üretim maliyeti 60 bin Euro'yu geçmiş durumda' diyerek son durumu özetledi. (Sözcü)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret zammının perde arkasını anlatıp 'EYT' mesajı verdiAsgari ücret zammının perde arkasını anlatıp 'EYT' mesajı verdi
Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldiMotorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi
Milyonların beklediği yeni asgari ücret belli olduMilyonların beklediği yeni asgari ücret belli oldu
Anahtar Kelimeler:
otomobil fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışanın yüzünü güldürecek karar!

Çalışanın yüzünü güldürecek karar!

3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak?

3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.