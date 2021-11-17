Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz kararı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamasında, "Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleteceğiz." dedi.

FAİZLE MÜCADELEDE NET MESAJ

Erdoğan faiz konusunda ise şu mesajları verdi:

Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz.

FAİZİ SAVUNANLA BERABER OLMAM

Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.

İş adamlarımıza diyoruz ki düşük faizle kredi istiyordun, haydi gel al, niye almıyorsun. TÜSİAD'ı vesairesi yüksek faizden bahsediyorlar. Yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı?

"BIRAKIN DA TCMB KARAR VERSİN"

Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Konu hatırlatılarak kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bağımsızlığını konuşuyorsunuz, bırakın da bağımsız olarak kararını versin" ifadelerini kullandı.



