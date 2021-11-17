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HİSİAD Başkanı'dan asgari ücret açıklaması: Beklentim 3.400-3.600 TL

17.11.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu asgari ücrete ilişkin beklentilerini açıkladı. Her iki tarafında memnun olacağı bir şekilde zam beklediklerini belirten Tecdelioğlu, beklentisinin 3 bin 400-3 bin 600 bandında olduğunu belirtti. Öte yandan TÜSİAD ve MÜSİAD da asgari ücret beklentisini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu Bloomberg HT'de yaptığı açıklamada, asgari ücret zammı için iki tarafın da memnun olacağı şekilde bir oran beklediklerini söyledi.

"X VE Y KUŞAĞINI SANAYİYE SOKAMIYORUZ"

Tecdelioğlu, “İş gücü en büyük sıkıntımız. Özellikle X ve Y kuşağı dediğimiz kuşağı, gençleri sanayiye sokamıyoruz. Elimizde hammaddemiz ve makinamız var ama 2. ve 3. vardiyada çalışacak elemanımız yok” dedi.

"ASGARİ ÜCRET BEKLENTİMİZ 3 BİN 400-3 BİN 600 BANDINDA"

Asgari ücret beklentisini de paylaşan Tecdelioğlu, “Biz zaten asgari ücretin üzerinde maaşlar veriyoruz. Her zaman asgari ücretin artı 300-500 TL üzerinde eleman alıyoruz. Benim beklentim 3400-3600 aralığında olacağı yönünde. Her iki tarafı mutlu edecek bir artışın geleceğini tahmin ediyoruz” diye ekledi.

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TÜSİAD'IN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç asgari ücrete yüklü ücret zammı yapılacağını düşündüğünü söylemişti.

Altınsaç, asgari ücrette 2016 yılındaki gibi yüksek oranda zam beklediğini açıklayarak şunları söyledi:

Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil. Fakat, asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor.

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MÜSİAD'IN TALEBİ

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı 2022 için asgari ücret artışının enflasyon oranı üzerinde olması gerektiğini söylemişti.

Asmalı açıklamasında, "Bu bağlamda 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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